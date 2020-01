"Blondynka" sezon 8. odcinek 93. Sylwia uratuje krowę Europę od śmierci w rzeźni? Sylwia i Dawid się rozstaną? Jurek zawrócił dziewczynie w głowie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 2. odcinek 8. sezonu serialu "Blondynka". Sylwia uratuje krowę Europę od śmierci w rzeźni? Sylwia i Dawid się rozstaną? Jurek zawrócił dziewczynie w głowie? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 93. odcinku "Blondynki"!

"Blondynka" sezon 8. odcinek 93. w piątek, 3.01.2020 o godz. 20:35 w TVP1! - sprawdź program tv

W 93. odcinku serialu "Blondynka" Sylwia (Marta Żmuda-Trzebiatowska) pełni obowiązki Kobiety Roku Podlasia. Właśnie przyjechała do niej dziennikarka Kaja (Marta Dąbrowska) z czasopisma Lustra, żeby przeprowadzić wywiad i towarzyszyć Sylwii w pracy. Do Dawida (Grzegorz Małecki) przyjeżdża Marta Retzer (Anna Todorczuk), by pomóc mu rozwikłać problem Dorci, dziewczyny, której ojciec nie chce puścić na stypendium muzyczne do Szwajcarii. Misja Marty nie udaje się, mimo to Dawid prosi, by została dłużej. Może przy niej Dawid zacznie znów komponować?

Sylwia Kobietą Roku Podlasia! W Majakach odbywa się inauguracja urzędu TraczykaZobacz więcej

W schronisku jeden z psów ma wyraźne objawy parwowirozy. Co więcej do lecznicy przybiega Wiszniewska (Teresa Filarska). Powiatowy lekarz weterynarii odkrył, że krowa Europa przekroczyła granicę i chce ją oddać do rzeźni. Takie są przepisy. Sylwia postanawia interweniować. Wpada na chytry plan odsunięcia egzekucji w czasie. Prosi o pomoc Jurka (Kamil Kula). Czy razem ocalą krowę Europę, przechytrzą przepisy i bezdusznego biurokratę?

Wójt Traczyk (Andrzej Grabowski) jest w poważnych tarapatach. Kasa gminy świeci pustką, a w dodatku w urzędzie pojawia się egzekutor, który oczekuje spłaty długów zaciągniętych przez poprzedniego wójta. Traczyk ucieka ze swojego gabinetu i zamyka w nim egzekutora. Prosi Maneja (Tomasz Borkowski), żeby pomógł mu wykurzyć egzekutora z urzędu. Manej jako były komandos postanawia pomóc wójtowi. Z propozycją szybkiego dochodu pojawia się w gminie powiatowy lekarz weterynarii. Chce wydzierżawić łąki pod lasem i płaci za 30 lat z góry. Traczyk korzysta z okazji, nie wie jednak, że powiatowy na zlecenie Żyro (Andrzej Deskur) chce tam zakopać toksyczne odpady...

W leśniczówce zamieszanie spowodowane niedomaganiem Auguścikowej (Hanna Śleszyńska), którą połamał ból kości i stawów. Nieoczekiwanie pojawia się pan Zdzisław (Janusz Leśniewski) - człowiek magnes, wędrowny sprzedawca garnków i bioenergoterapeuta. Dzięki jego zabiegom Auguścikowa staje na nogi i wzbogaca się o komplet magicznych garnków. Zdzisław ulatnia się tak nieoczekiwanie, jak się pojawiał. Pan Struś oddycha z ulgą.

Honorata Witańska dołączyła do obsady! Zastąpiła inną aktorkę!Zobacz więcej

Jasiunia (Izabela Dąbrowska) umawia się na rozmowę z mężem przez Internet. Zbieg okoliczności sprawia, że słyszy i widzi, jak Jan umawia się na kolację z jedną z kuracjuszek. Jasiunia jest przekonana, że to zapowiedź zdrady. Ksiądz przekonuje ją, że nie może opierać się na poszlakach i domysłach - w tak poważnej sprawie potrzebne są dowody. Jasiunia nie zwleka i następnego dnia jest już w sanatorium.

Sylwia odpiera atak powiatowego na oborę Wiszniewskiej. Sukcesy zawodowe nie idą w parze z osobistymi. Sylwii trudno porozumieć się z Dawidem. Drobne nieporozumienia urastają do rangi kryzysu. Sytuacji nie poprawia fakt, że obok Dawida jest Marta, a obok Sylwii coraz częściej pojawia się Jurek. Jasiunia z doktorem wracają do sanatorium po seansie leczenia pszczelim jadem. Są w znakomitych humorach. Jest wieczór, sanatoryjny pokój czeka i kusi. Doktor wpuszcza żonę przodem i kiedy wydaje się, że małżeństwo spędzi upojną noc, Jasiunia spostrzega w fotelu przy łóżku męża Aldonę w kusym szlafroku. A więc zdrada!