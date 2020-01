"Blondynka" sezon 8. odcinek 95. Czarne chmury nad związkiem Sylwii i Dawida! Marta wyznała mężczyźnie miłość? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 4. odcinek 8. sezonu serialu "Blondynka". Czarne chmury nad związkiem Sylwii i Dawida! Marta wyznała mężczyźnie miłość? Będzie się działo! Sprawdźcie, co wydarzy się w 95. odcinku "Blondynki"!

W 95. odcinku serialu "Blondynka" nad związkiem Sylwii (Marta Żmuda-Trzebiatowska) i Dawida (Grzegorz Małecki) zawisły czarne chmury. Sylwia usłyszała, jak Marta (Anna Todorczuk) wyznaje miłość Dawidowi. Oliwy do ognia dolewa też wywiad z Sylwią, który ukazał się w czasopiśmie "Lustra". Czyta go cała wieś, bo już na okładce widać pytanie: czy Sylwia wyjedzie z Majaków do stolicy?

Powiatowy lekarz weterynarii ponaglany przez magistra Żyro odkrywa, że krowa Europa ukrywa się na podwórku u wójta Traczyka. Traczyk, nie chce oddać krowy, która zgodnie z przepisami powinna trafić do rzeźni za przekroczenie granicy państwa. Mieszkańcy Majaków tłumnie przybywają pod dom Traczyka bronić krowy Europy przed wywiezieniem do rzeźni. Paweł decyduje podzielić dom po ciotce Leokadii na pół. Ponieważ Zofia – jego matka, nie chce przepisać na niego jej części domu, postanawia zamieszkać w drugiej części, tej która należy do Jasiuni. Jasiunia się na to zgadza. I tak konflikt między bliźniaczkami kwitnie w najlepsze.

Sydnej Struś podejmuje próbę oświadczenia się. Auguścikowa zajęta pracą w ich nowym food trucku, nie zwraca na to uwagi. Pan Struś rezygnuje więc z próby oświadczyn. Powiatowy wszczyna procedurę odebrania Sylwii prawa wykonywania zawodu, ze względu na liczne uchybienia formalne i prawne. Sylwia niestety nie może liczyć na wsparcie męża, który skupiony jest na własnych problemach. Sylwia spędza noc na rozmyślaniach pod rozgwieżdżonym niebem. Nieoczekiwanie na polanie zjawia się Prometeusz – koń Jurka.