"Blondynka" sezon 8. odcinek 96. Sylwii grozi utrata prawa do wykonania zawodu! Blondynka pocieszenia szuka w ramionach Jurka! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 5. odcinek 8. sezonu serialu "Blondynka". Sylwii grozi utrata prawa do wykonania zawodu! Blondynka pocieszenia szuka w ramionach Jurka! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 96. odsłonie "Blondynki"!

"Blondynka" sezon 8. odcinek 96. w piątek, 24.01.2020 o godz. 20:35 w TVP1! - sprawdź program tv

W 96. odcinku serialu "Blondynka" Sylwia (Marta Żmuda-Trzebiatowska) zarzuca mężowi (Grzegorz Małecki), że nie rozumie jej kłopotów i ją lekceważy. Grozi jej utrata prawa do wykonywania zawodu. Kompozytorowi nikt takiego prawa nie odbierze.

Kiedy Jasiunia (Izabela Dąbrowska) czesze w salonie klientki, Zofia wyznaje doktorowi, że jest traktowana w rodzinie jak czarna owca. Prosi więc doktora o pomoc. Chce przygotować kolację w leśniczówce, podczas której załatwi zaległe rodzinne sprawy. Zofii zależy, żeby doktor przekonał Pawła i jego żonę do przyjścia na tę małą uroczystość.

Sylwia zapomina się i ulega Jurkowi (Kamil Kula). Pocałunek trwa odrobinę za długo jak na przypadkowe zbliżenie. Sylwia i Jurek nie zdają sobie sprawy, że całe zdarzenie nagrał przez przypadek Auguścik.

Sydnej Struś oświadcza się Auguścikowej. Stasia jest oszołomiona. Prosi o czas do namysłu. Razem z Elwirką sprawdzają przeszłość Sydneja.. Zofia podczas uroczystej kolacji ogłasza, że przekaże swoją część domu po ciotce Leokadii Pawłowi i Teresce. Paweł daje się przekonać i wierzy w szczere intencje matki, mimo że Jasiunia jest ciągle nieufna.

Zofia symbolicznie zostaje z powrotem przyjęta do rodziny. Po kolacji Zofia jedzie do kasyna. Tam przegrywa wszystkie pieniądze, jakie przekazała jej niedawno Felczerowa. Szczęście, które nie dopisało Zofii, dopisuje za to Partyce. Wygrywa główną nagrodę na loterii. Za wygrane pieniądze chce nawet zabrać żonę na wakacje, ale nie zdąży jej o tym powiedzieć.