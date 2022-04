"Bo we mnie jest seks". Głośny film z Marią Dębską już w TVP VOD! To porywająca historia wzlotów i upadków Kaliny Jędrusik

"Bo we mnie jest seks" jest już dostępny w ofercie TVP VOD. To jeden z najgłośniejszych filmów 2021 roku, w którym w roli głównej zagrała Maria Dębska. "Bo we mnie jest seks" to ważny fragment z życia Kaliny Jędrusik, o której śmiało można powiedzieć, że jest największą ikoną polskiej popkultury. T

"Bo we mnie jest seks" premiera 8 kwietnia w TVP VOD Biograficzny film o legendzie polskiego kina i estrady Kalinie Jędrusik (w tej roli nagrodzona Złotymi Lwami Maria Dębska). To historia wzlotów i upadków jej porywającej kariery. Wydarzeniom z życia Jędrusik towarzyszy atmosfera szalonej zabawy ówczesnej śmietanki towarzyskiej. Film zrealizowany w koprodukcji z Telewizją Polską. Kalina Jędrusik - aktorka o niewykorzystanym talencie. Twarz, głos i ciało nie z tego świata!Zobacz więcej Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków. Nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik, zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie. Oto pierwsza seksbomba PRL-u, zwana polską Marilyn Monroe. Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie, kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL-u. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie... Obsada filmu "Bo we mnie jest seks" W rolach głównych występują Maria Dębska („Zabawa zabawa”, „Cicha noc”, „Czarny Mercedes”) jako Kalina Jędrusik, Leszek Lichota („Lincz”, „Karbala”, „Boże ciało”) jako Stanisław Dygat, Krzysztof Zalewski-Brejdygant („Historia Roja”) jako Lucek, Borys Szyc jako Kazimierz Kutz, Paweł Tomaszewski jako Tadeusz Kowicki. Reżyseria i scenariusz: Katarzyna Klimkiewicz. Zobacz galerię Film "Bo we mnie jest seks" będzie dostępny na Netfliksie już 8 marca! https://facebook.com/telemagazynpl