"Bounty Law". Quentin Tarantino chce nakręcić serial z filmu "Pewnego razu… w Hollywood"! W roli głównej Leonardo di Caprio?

Quentin Tarantino jest znany w wielu świetnych filmów. Ostatnim z nich jest "Pewnego razu... w Hollywood" z Leonardo di Caprio i Bradem Pittem w rolach głównych! Teraz dowiadujemy się, że reżyser pracuje nad nowym serialem.

Jeden z głównych bohaterów ostatniego filmu Tarantino, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), jest aktorem, który gra w fikcyjnym serialu "Bounty Law". Okazuje się jednak, że reżyser chce wyciągnąć tą produkcję i filmowej fikcji i nakręcić jej zupełnie realną wersję!

Nowy serial nie będzie zatem odnosił się do fabuły "Pewnego razu... w Hollywood", lecz będzie stanowił samodzielną i niezależną całość. Będzie to 5-odcinkowy western opowiadający o przygodach Jake'a Cahilla. Tak o produkcji wypowiada się sam Tarantino:

"Pewnego razu w Hollywood" oczywiście jest początkiem "Bounty Law". Tu jednak nie chodzi o Ricka Daltona, który gra Jake'a Cahilla. Chodzi o Jake'a Cahilla. Skąd to wszystko się wzięło? Oglądałem ostatnio seriale "Poszukiwany: żywy lub martwy", "Tales of Wells Fargo" i "The Rifleman". Wcześniej je lubiłem, ale teraz naprawdę się wciągnąłem. Zafascynował mnie pomysł opowiadania dramatycznej historii w pół godziny. Oglądasz i myślisz, wow, w 22 minuty dzieje się naprawdę dużo.