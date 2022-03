"Bridgertonowie 2" już dostępni na Netfliksie! O czym tym razem będzie plotkować Lady Whistledown?

O czym tym razem będzie plotkować Lady Whistledown? Już dziś możemy się tego dowiedzieć! Ponad rok po premierze pierwszych odcinków "Bridgertonów", na Netfliksie zadebiutował drugi sezon uwielbianego przez widzów serialu kostiumowego! Czego możemy się po nim spodziewać?

Już dziś zobaczymy, co słychać u arystokracji z Londynu czasów regencji

"Bridgertonowie" to jeden z najchętniej oglądanych seriali dostępnych na Netfliksie. Pierwszy sezon miał swoją premierę 25 grudnia 2020 roku i podbił serca widzów na całym świecie. Na drugi sezon trzeba było długo czekać, zdjęcia do serialu bardzo opóźniła pandemia koronawirusa. Nic więc dziwnego, że oczekiwania fanów co do drugiego sezonu są bardzo wysokie.

Lady Danbury zdradza smaczki z nadchodzącego sezonu. Jak potoczy się historia Anthony'ego?Zobacz więcej

Drugi sezon ma być skupiony na losach Anthony'ego (Jonathan Bailey), który szuka swojej debiutantki. Tak nakazuje tradycja i jest to jego obowiązek wobec rodziny, ale młody lord nie wierzy w prawdziwą miłość. Gdy Kate (Simone Ashley, "Sex Education") dowiaduje się o tym, próbuje zapobiec zbliżeniu się Anthony'ego do jej siostry Edwiny (Charithra Chandran, "Alex Rider"), o której względy młodzieniec zaczyna się starać. Jak potoczą się ich losy, dowiemy się już w najbliższy piątek.

O głównej parze tego sezonu, producentka Shonda Rhimes powiedziała:

Myślę, ze w centrum znajduje się silna, ciekawa i romantyczna para, która jest bardzo ekscytująca. Lubię na nią patrzeć. Jeśli wykonamy naszą pracę tak, jak trzeba, chcemy, aby wasze zaangażowanie i podekscytowanie tą parą było tak samo duże jak emocje wobec pary z pierwszego sezonu.

Poza wymienionymi aktorami i aktorkami, w drugim sezonie wystąpią Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Shelley Conn, Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Calam Lynch, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Rupert Young oraz Julie Andrews jako głós Lady Whistledown.

"Bridgertonów" znajdziecie na Netfliksie!

Zajrzyj do galerii i zobacz pierwsze zdjęcia z drugiego sezonu "Bridgertonów"!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl