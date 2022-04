"Bridgertonowie". Colin i Penelope będą razem? Gwiazdy zdradzają, co może wydarzyć się z ich postaciami w kolejnych sezonach

Drugi sezon "Bridgertonów" szczęśliwie zakończył się dla kolejnej pary z londyńskiej arystokracji. Jednak oprócz romansu Kate i Anthony'ego, uwagę przykuwała również rozwijająca się relacja Penelope i Colina. Czy przyjaciele staną się kochankami w trzecim sezonie? Nicola Coughlan i Luke Newton opowiadają o swoich postaciach.

Colin i Penelope będą razem? Aktorzy "Bridgertonów oopowiadają o swoich postaciach

Wszyscy fani "Bridgertonów" kibicowali najpierw Daphne i Simonowi, a potem Kate i Anthony'emu - to pary, wokół których rozgrywa się cała akcja kolejnych sezonów serialu. Jednak na drugim planie rozgrywają się nie mniej ciekawe historie miłosne, a raczej - będą się rozgrywać. Mowa o relacji Penelope Featherington (Nicola Coughlan) i Colina Bridgertona (Luke Newton). W drugim sezonie otrzymali sporo wspólnych scen i wydawało się, że zbliżyli się do siebie, jednak do żadnych deklaracji czy choćby jednoznacznych wyznań nie doszło. Co gorsza, pod koniec sezonu Penelope usłyszała, jak Colin wyklucza, że mógłby zaangażować się romantycznie w relację z przyjaciółką.

Luke Newton, w rozmowie z TVLine wypowiada się o swojej postaci nieco krytycznie:

Colin nie widzi tego, co ma tuż przed oczami. Ma cudowne połączenie z tą młodą kobietą, ale jego ocenę przysłania poczucie, że musi być mężczyzną, który znajdzie swój cel, i zostawił ją we friendzonie. Zaspokoił swoją ambicję, którą było podróżowanie i teraz próbuje zorientować się, co dalej. Wszyscy inni są czymś zajęci, a jego rozprasza ambicja. Ciężko obronić Colina, bo nawet ja mam czasem momenty, gdy myślę "stary, teraz to po prostu jest ch***m".

A co na to odtwórczyni roli Penelope? Nicola Coughlan broni Colina, mówiąc, że był zbyt pochłonięty byciem bohaterem i ratowaniem rodziny Featheringtonów. Dodaje też, że:

On naprawdę nie myślał o Penelope w taki sposób, a ona, być może, już nie będzie traktować go, jakby był jakimś bóstwem. To najlepsza przyjaciółka jego młodszej siostry. W książkach nie schodzą się przez następne 10 lat.

Jednak producentka wykonawcza serialu, Shonda Rhimes, zapowiedziała już, że akcja 3. sezonu nie będzie szła całkowicie zgodnie z fabułą książki, "An Offer From a Gentleman" Julii Quinn, a także, że będą rozwinięte kolejne historie miłosne Bridgertonów, podczas gdy w powieści pokazana była tylko historia Benedicta. Możliwe więc, że jedną z kolejnych będzie także ta Colina i Penelope. Wiemy także, że relacja Kate i Anthony'ego nie zniknie z ekranów.

