"Bridgertonowie". Powstanie spin-off serialowego hitu Netfliksa! O czym będzie? Poznamy losy młodej królowej Charlotte!

Sukces serialu "Bridgertonowie" zaowocował nie tylko kolejnymi sezonami, ale także zapowiedzianym już spin-offem, w którym poznamy losy młodej królowej Charlotte. Początki jej władzy mogą widzów zaskoczyć!

"Bridgertonowie 2". Spin-off opowie o młodej królowej Charlotte!

To dobry dzień dla fanów "Bridgertonów"! Ledwo premierę miał drugi sezon serialu, a już dowiedzieliśmy się, że powstanie spin-off serialu.

Akcja rozgrywać się będzie kilkadziesiąt lat wcześniej i będzie opowiadać o młodości królowej Charlotte i jej początkach rządów. Młoda arystokratka przybywa do Londynu, żeby poślubić, wbrew swojej woli, króla Jerzego. Szybko orientuje się jednak, że ani, król, ani reszta królewskiej rodziny nie jest tym, czego się spodziewała. Ma to być historia o niespodziewanej miłości, a także okresie społecznych przemian, które doprowadziły do wykreowania obyczajów, znanych z serialu "Bridgertonowie".

Showrunnerką będzie w dalszym ciągu Shonda Rhimes, powrócą też aktorki znane z oryginalnej wersji serialu - Golda Rosheuvel (która wciela się w Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) i Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton).

Ponadto, na ekranie pojawią się India Amarteifio ("Line of Duty"), która wcieli się w młodą królową Charlotte, Corey Mylchreest ("Sandman"), który zagra młodego króla Jerzego, którego życie odwraca się do góry nogami, gdy dołącza do niego jego nowa żona, Michelle Fairley ("Gra o Tron") jako księżniczka Augusta, Arsema Thomas, debiutująca na ekranie jako młoda Agata Danbury, Sam Clemmett (spektakl "Harry Potter i Przeklęte Dziecko") jako młody Brimsley, Richard Cunningham ("Wiedźmin") jako Lord Bute, Tunji Kasim ("Nancy Drew") jako Adolphus, Rob Maloney ("Casualty") jako królewski lekarz, Cyril Nri ("Cucumber") jako Lord Danbury i znany już z "Bridgertonów" Hugh Sachs jako Brimsley. Niektórych z nich można zobaczyć na zdjęciach, którymi podzielili się twórcy po pierwszych próbach do serialu!

