"Bridgertonowie". Rupert Young liczył, że lord Featherington pokaże coś więcej widzom. Czy aktor cieszył się z braku rozbieranych scen?

Serial "Bridgertonowie" słynie z wielu odważnych scen. Widzowie w trakcie oglądania 2. sezonu liczyli na to, że zobaczą w takiej odsłonie również Ruperta Younga, który wcielał się w lorda Featheringtona. Aktor również się nad tym zastanawiał. Co myśli o braku gorących momentów w jego wydaniu?

"Bridgertonowie" to jeden z największych hitów Netflixa. Serial stworzony na podstawie książek Julii Quinn przedstawia losy szanowanej rodziny Bridgertonów. W 2. sezonie przyglądaliśmy się, jak Anthony, czyli najstarszy z rodu, stara się spotkać swoją wybrankę. Jest to według niego obowiązek wynikający z pozycji w rodzinie. To dlatego chce wybrać idealną kobietę nie z pomocą serca, lecz rozumu. Bohater, którego gra Jonathan Bailey, nie jest jedyną postacią uwikłaną w sprawy sercowe. Widzowie śledzą również inne miłosne podboje.

"Bridgertonowie". Rupert Young liczył na rozbierane sceny?

Jedną z cech charakterystycznych Netflixowego serialu są zawirowania serc bohaterów i związane z nimi płomienne sceny. W 2. sezonie widzowie poznali nową postać – lorda Featheringtona. Grany przez Ruperta Younga arystokrata także prowadzi własne intrygi, aby przekonać do siebie kilka kobiet, ale przede wszystkim zyskać na tym fortunę. Wśród fanów serialu pojawiały się głosy, że ten bohater również mógłby odsłonić nieco więcej w gorącej scenie. Aktor zapytany o bardziej odważne momenty w serialu przyznał, że z jednej strony cieszył się, że nie dostał takiego zadania, lecz z drugiej strony czuł się trochę zawiedziony.

Byłem bardzo szczęśliwy. Byłem lekko rozczarowany, ale także poczułem ogromną ulgę – fragment rozmowy z "Page Six" przytacza "Serialowa".

Young powiedział, że chwilami bardzo chciał zdjąć z siebie kostium. Chociaż dzieła kostiumografów były fantastyczne, to potrafiły utrudnić aktorom pracę.

Bywały momenty w ciągu dnia, kiedy to było dość frustrujące. Nie da się tak po prostu szybko pobiec [do toalety], to jest [jak] ogromna operacja. Wiem, że to było łatwiejsze dla mężczyzn, ale nadal dość skomplikowane – dodał w cytowanej rozmowie.

Aktorzy jednak nie narzekali, bo granie w tak wyjątkowych strojach, to niecodzienna okazja.

