"Brigitte Bardot cudowna". Joanna Opozda w szpitalu. Jej syn jest poważnie chory

Joanna Opozda w szpitalu - "Patrzenie na cierpienie swojego dziecka to najgorsze co mnie do tej pory w życiu spotkało". Swego czasu Joanna Opozda była wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieliła się z fanami swoim życiem prywatnym. Macierzyństwo oraz problemy małżeńskie z Antkiem Królikowskim sprawiły, że aktorka znacznie ograniczyła swoją aktywność w social mediach. Jak widać problemy rodzinne nie opuszczają aktorki. Gwiazda filmu "Brigitte Bardot cudowna" opublikowała niedawno wpis, w którym informuje, że wraz ze swoim synkiem Vincentem, od wczoraj znajduje się w szpitalu na oddziale patologii noworodka. Według doniesień aktorki, u jej synka zdiagnozowano poważną infekcję i bardzo wysoką gorączkę. Choć stan malucha jest stabilny, to mama i jej pociecha przez jakiś czas nie opuszczą szpitala. Aktorka skarży się na szpitalne warunki Choć z wpisu Joanny Opozdy wynika, że placówka do której trafiła z synkiem jest jedną z najlepszych, to panujące tam warunku są dalekie od idealnych. Aktorka miała spędzić ostatnią noc na szpitalnej podłodze, gdyż szpital nie zapewniał matkom chorych dzieci łóżek, w których mogłyby się położyć. Gwiazda miała mieć do dyspozycji jedynie krzesło postawione obok łóżka jej chorego synka. Nie zdawałam sobie sprawy z tego jak tragicznie wyglądają polskie oddziały szpitalne dla dzieci. Dowiedziałam się również, że szpital, w którym jesteśmy z Vincentem i tak należy do tych lepszych, w większości placówek przy łóżkach są drewniane krzesła. Mam nadzieje ktoś w końcu coś z tym zrobi, bo warunki są skandaliczne - wyznała aktorka.