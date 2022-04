Britney Spears jest w ciąży! Legenda światowej muzyki spodziewa się dziecka

Britney Spears podzieliła się z fanami radosną nowiną. Światowej sławy piosenkarka ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się kolejnego dziecka. Będzie to już trzeci potomek giazdy.

Britney Spears jest w ciąży!

Britney Spears nie trzeba nikomu przedstawiać. Piosenkarka, która zasłynęła przebojami takimi jak "...Baby One More Time", "Toxic", czy "Oops!... I Did It Again", na stałe wpisała się historii światowej muzyki rozrywkowej. Słynna wokalistka poza swoimi piosenkami, zasłynęła również udziałem w licznych skandalach. Doszło nawet do tego, że w 2008 roku, gwiazda muzyki pop została na kilka lat ubezwłasnowolniona.

Na szczęście piosenkarka pomału wychodzi na prostą. Duża w tym zasługa jej narzeczonego Sama Asgharimego, który wspierał ukochaną w trudnych chwilach. Teraz para ogłosiła na łamach mediów społecznościowych, że spodziewa się dziecka! Dla Britney Spears będzie to już trzecia pociecha. Z poprzedniego małżeństwa z tancerzem Kevinem Federlinem gwiazda ma dwóch synów: Seana Prestona i Jaydena Jamesa.

Fani słynnej piosenkarki dowiedzieli się o jej kolejnym potomku za pośrednictwem mediów społecznościowych, na łamach których Britney Spears poinformowała o radosnej nowinie. Sama przyznała, że jest zaskoczona takim stanem rzeczy.

Straciłam tak dużo na wadze podczas wycieczki na Maui, tylko po to, żeby znowu przytyć. Pomyślałam "Jezu, co się stało z moim brzuchem?". Mój mąż powiedział: "Jesteś w ciąży spożywczej, głuptasie". Więc zrobiłam test ciążowy, no i cóż. Spodziewam się dziecka. (...) Jeśli tam jest dwójka, chyba odlecę. Oczywiście nie będę teraz tak często wychodzić przed paparazzi, bo będą tylko chcieli zrobić mi zdjęcia dla pieniędzy. Jak to już robili - napisała w poście na Instagramie.

