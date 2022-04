"BrzydUla 2". Już wiadomo, kiedy finał serialu! Zdradzono, jak się skończy!

Koniec serialu "BrzydUla 2" już coraz bliżej. Wiadomo już, kiedy zostanie wyemitowany ostatni odcinek i co się w nim wydarzy! Czy to jednak koniec serialu? Możliwe, że... nie! Sprawdź, co już wiadomo!

"BrzydUla 2" - kiedy finał?

"BrzydUla" wróciła po 12 latach i obecnie widzowie mogą oglądać perypetie Uli (Julia Kamińska) i Marka (Filip Bobek), którzy są... po rozwodzie! Serial nie będzie się jednak ciągnął w nieskończoność i już wiadomo, kiedy się zakończy. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl finałowy odcinek zobaczymy w ostatnim tygodniu maja.

"BrzydUla 2" to nasz wyjątkowy projekt będący ukłonem dla widowni oglądającej przygody Uli Cieplak podczas pierwszej odsłony produkcji, którą TVN emitował kilkanaście lat temu. Od 10 lat powtórki serialu nadawane były w Siódemce, gdzie zawsze osiągały dobre wyniki. To właśnie wielka miłość fanów serialu i ich upór zachęciły nas do nakręcenia kontynuacji losów bohaterów, których pokochała cała Polska. (...) Jest to historia skupiona głównie na jednej parze, a takie formuły się wyczerpują, trzeba wyczuć kiedy postawić kropkę. Nasza przygoda z „BrzydUlą 2” i tak potrwała dłużej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedziała portalowi wirtualnemedia.pl Katarzyna Mazurkiewicz, szefowa TVN7.

"BrzydUla 2" finał - co się wydarzy?

Okazuje się, że już trwają prace nad finałowym odcinkiem. Jak skończy się serial? - Aktualnie pracujemy nad finałem "BrzydUli 2", który da fanom to, na co od miesięcy czekają - zdradziła Katarzyna Mazurkiewicz. Co to oznacza? Wygląda na to, że finale Ula i Marek znów będą razem!

Będzie "BrzydUla 3"?!

Mimo że mówi się o finale serialu, to... być może będzie jeszcze jedna część! Szefowa TVN7 przyznała w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, że może powstanie "BrzydUla 3", ale za kilka lat, by zobaczyć kolejny etap życia Uli.

Powoli żegnamy się z bohaterami "BrzydUli", ale kto wie może znowu do nas wrócą, za następne 10 lat - podsumowała Katarzyna Mazurkiewicz.

Źródło: TVN7/x-news