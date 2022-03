"BrzydUla 2" odcinek 255. Niespodzianka Uli trafia nie do tego Marka! Dorota nie chce mieć nic wspólnego z Aleksem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 255. odcinku serialu "BrzydUla" niespodzianka Uli trafia nie do tego Marka, do którego powinna! Z kolei Jasiek zaczyna pracę w "F&D", a Dorota nie chce mieć nic wspólnego z Aleksem. Sprawdź, co wydarzy się w 255. odcinku "BrzydUli"!

Marek (Filip Bobek) coraz częściej błądzi myślami - wyraźnie tęskni za rodziną. Tymczasem Mama Maćka (Maria Maj) zrobiła spis „używek" w domu syna. A kiedy przyszła Ania (Monika Fronczek), kobieta wyszła, zabierając ze sobą dowody zbrodni. Synowa zaczęła podejrzewać, że teściowa ma problem… Marek coraz bardziej tęskni za rodziną. Szymczyk ma problem z alkoholem? W 255. odcinku serialu "BrzydUla" Ula (Julia Kamińska) przyjeżdża do firmy, gdzie już na początku musi rozbroić bombę – Miro (Rafał Mohr). To pierwszy dzień pracy Jaśka pod skrzydłami niestabilnego emocjonalnie projektanta. Już na wejściu na chłopaka czeka szereg wytycznych i nie tylko. Jasiek (Wacław Warchoł) jest przerażony, ale do czasu… Szwalnia w Poznaniu chce wypowiedzieć umowę F&D. Marek jedzie na miejsce, żeby ratować sytuację. Ula i Marek 2 (Aleksandar Milćević)zostają na posterunku w firmie. Tymczasem niespodzianka Uli trafia nie do tego Marka, do którego powinna. Dorota (Paulina Klimaszewska) składa wymówienie. Nie chce mieć z Aleksem (Mariusz Zaniewski) nic wspólnego. W międzyczasie w Hu-Fe pojawia się pan Hu (Hai Bui Ngoc) z asystentkami. Yu Tian (Mayu Gralińska Sakai) dowiaduje się, że kochanek ją oszukał. Idzie do niego, oczekując wyjaśnień. Na miejscu jest świadkiem kłótni Aleksa i Doroty, po której asystentka wychodzi. Febo wybiega za nią. Jasiek układa rzeczy, sprząta w pracowni. Nagle zjawia się Gutowska (Hanna Klepacka). Widząc ład i porządek, wpada w furię – nie oszczędzając Jaśka.