"BrzydUla 2" odcinek 256. Kolejna krępująca rozmowa Uli i Marka. Ania postanawia poznać prawdę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 256. odcinku serialu "BrzydUla" dochodzi do kolejnej krępującej rozmowy Uli i Marka. Tymczasem Ania postanawia poznać prawdę dotyczącą teściowej... Sprawdź, co wydarzy się w 256. odcinku "BrzydUli"!

"BrzydUla 2" odcinek 256. w czwartek, 24.03.2022 o godz. 20:00 w TVN 7! - sprawdź program tv

Niespodzianka, którą przygotowała Ula (Julia Kamińska), trafiła nie do tego Marka, do którego powinna! Z kolei Dorota (Paulina Klimaszewska) złożyła wymówienie, bo nie chce mieć z Aleksem (Mariusz Zaniewski) nic wspólnego....

W 256. odcinku serialu "BrzydUla" po pracy Ula idzie do baru Eli (Katarzyna Zielińska-Jaworska). Prosi Władka (Michał Gadomski), żeby spakował jej na wynos pierogi, które zostały. Nagle pojawia się Marek 2 (Aleksandar Milićević) i zaprasza ją na kawę. Kobieta odmawia – już się umówiła.

Wraz z Sebastianem (Łukasz Garlicki) jadą do zaskoczonego gośćmi Marka. Ula odgrzewa pierogi. Sebastian ulatnia się, zostawiając byłych małżonków samych. Niestety, nic nie idzie po jego myśli. Między Ulą a Markiem (Filip Bobek) dochodzi do kolejnej krępującej rozmowy, po której kobieta wraca do domu.

Ania (Monika Fronczek) przyłapuje teściową (Maria Maj) na wylewaniu wina. Jest zaskoczona. Rozmawia z Bożenką (Paulina Kondrak). Obie dochodzą do wniosku, że mama Maćka ma problem, z którym walczy. Prawda okazuje się jednak zupełnie inna!

Ula jedzie na spotkanie z terapeutką (Marzena Bergmann). Ta uświadamia jej, że zrobiły krok w tył – nastąpił nawrót Marka. Trzeba wrócić do przeszłości…

Źródło: TVN7/x-news