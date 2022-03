"BrzydUla 2" odcinek 257. Ula i Marek znowu razem?! Niespodziewane skutki terapii [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 257. odcinku serialu "BrzydUla" zobaczymy gorące sceny między Ulą i Markiem! Czy to znaczy, że znów będą razem? Sprawdź, co wydarzy się w 257. odcinku "BrzydUli"!

"BrzydUla 2" odcinek 257. w poniedziałek, 28.03.2022 o godz. 20:00 w TVN 7! - sprawdź program tv

Między Ulą (Julia Kamińska) a Markiem (Filip Bobek) doszło do kolejnej krępującej rozmowy. Z kolei Ania (Monika Fronczek) przyłapała teściową (Maria Maj) na wylewaniu wina. Doszła do wniosku, że mama Maćka ma problem, z którym walczy. Prawda okazała się jednak zupełnie inna!

W 257. odcinku serialu "BrzydUla" Ula poddaje się eksperymentowi terapeutki. Jej myśli wędrują w rejony, od których powinna uciekać. Nie potrafi jednak iść dalej – wraca do emocji, których bardzo potrzebuje. Niespodziewanie sesję przerywa… pojawienie się kuriera!

Dorota (Paulina Klimaszewska) nie wraca do pracy – wymawia się chorobą. Podobnie jak Yu Tian (Mayu Gralińska Sakai), która nie stawia się na spotkaniu biznesowym w siedzibie Hu-Fe Fashion.

Bartkowi (Szymon Sędrowski) nie udaje się sprzedać prac Beti (Nel Kaczmarek). Mężczyzna nie wie, jak przyznać się przed sąsiadką, że ją zawiódł. Postanawia brnąć w kłamstwo, pakując się w kłopoty. Tymczasem zachęcona sukcesem Beti postanawia tworzyć dalej.

Dorota proponuje zaskoczonemu Aleksowi, że wraz z Olkiem znikną z jego życia na zawsze. Co na to Febo? Ula wraca po terapii do domu. Ma poczucie, że poniosła klęskę. Zamiast iść naprzód, wróciła do punktu wyjścia – do Marka. Ania próbuje dodać jej otuchy. Tym razem jednak odmawia wina…

Źródło: TVN7/x-news