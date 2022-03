"BrzydUla 2" odcinek 258. Dobrzańscy przygotowują się do batalii sądowej! Marek ma już nową ukochaną?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Fan (gość)

Wszystko zaczyna się rozjeżdżać. Ula umawia się na kawę z M2,Marek spotyka się z jakaś Joanną. Strasznie się to już wlecze. Mam jednak nadzieję, że Ulka nie spasuje dzieciom nowego wujka,a Marek cioci. Jeśli to tak miałoby się zakończyć to stwierdze, że zmarnowałam czas oglądają B2,a scenarzyści wykręcili nas do jego oglądania bazując na fenomenie B1. Jedno co jest pewne po takim zakończeniu już nigdy do oglądania tej części serialu nie wrócę.

