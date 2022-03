"BrzydUla 2" odcinek 260. Ula rozmawia szczerze z Markiem 2. Ania i Maciek się rozstaną?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 260. odcinku serialu "BrzydUla" Ula rozmawia szczerze z Markiem 2. Z kolei Ania i Maciek nie rozmawiają po ostatniej sprzeczce. Rozstaną się?! Sprawdź, co wydarzy się w 260. odcinku "BrzydUli"!

Maciek (Krzysztof Czeczot) zaczął podejrzewać, że Ania (Monika Fronczek)może mieć problem z alkoholem! Podczas wizyty Uli (Julia Kamińska), Maciek skorzystał z okazji i drążył temat „problemu” żony i między małżonkami doszło do scysji…

W 260. odcinku serialu "BrzydUla" od rana atmosfera w domu Szymczyków jest bardzo napięta. Ania i Maciek rozmawiają tylko „przez” Bożenkę (Paulina Kondrak). Na szczęście, przed kolejnym rozstaniem stosunki małżonków ocieplają się…

Mecenas Fic (Michał Sitarski) czeka na Marka (Filip Bobek). Niespodziewanie w jego kancelarii pojawia się delegacja wroga – tłumaczki pana Hu. Przyszły gotowe do rozmów o ugodzie. Feliks za wszelką cenę próbuje się pozbyć natrętów z biura, ale nie jest to wcale takie łatwe. W tym momencie do gabinetu Fica wchodzi Marek. Nie kryje zaskoczenia, widząc Yu Tian (Mayu Gralińska Sakai) i Yu Phan (Misheel Jargalsajkhan).

Ula i Marek Dobrowolski (Aleksandar Milićević) rozmawiają o planowanych ruchach – procesie z Hu-Fe Fashion. PRowiec dowiaduje się o przeszłości Marka i Pauliny (Maja Hirsch). Wieczorem Dobrzański przyjeżdża do Uli i dzieci. Małżonkowie rozmawiają o wydarzeniach dnia i nie tylko.

Źródło: TVN7/x-news

