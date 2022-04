"BrzydUla 2" odcinek 261. Ula coraz bliżej z Markiem 2! Sebastian uratuje Violettę z opresji? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 261. odcinku serialu "BrzydUla" Marek dostaje kolejny dowód potwierdzający, że Ula jest blisko z Markiem 2! Tymczasem Sebastian pomaga Violetcie... Sprawdź, co wydarzy się w 261. odcinku "BrzydUli"!

"BrzydUla 2" odcinek 261. w piątek, 4.04.2022 o godz. 20:00 w TVN 7! - sprawdź program tv

Ula (Julia Kamińska) i Marek Dobrowolski (Aleksandar Milićević) poważnie rozmawiali o firmie, ale nie tylko. PRowiec dowiedział się o przeszłości Marka (Filip Bobek) i Pauliny (Maja Hirsch). Tymczasem po kłótni atmosfera w domu Szymczyków była bardzo napięta...

Ula rozmawia szczerze z Markiem 2. Ania i Maciek się rozstaną?!Zobacz więcej

W 261. odcinku serialu "BrzydUla" Angelica (Katarzyna Ankudowicz) po nocy na podłodze budzi się w wynajmowanym pokoju. Zauważa, że jej siostry nie ma, ale jest wiadomość od niej – Violetta (Małgorzata Socha) uprzedza przed Bogdanem (Rafał Szałajko), który wróci, żeby upomnieć się o zaległy czynsz. Nagle słychać pukanie do drzwi.

Marek Dobrowolski spotyka Ulę w bufecie. Przypomina jej o obietnicy, którą mu złożyła. Zrozpaczona Angelica jedzie do Fica (Michał Sitarski), żeby dowiedzieć się, co ze sprawą siostry. Wraz z Violettą potrzebują pieniędzy. Nie na jutro, na już! Fic próbuje ją zbyć, ale dziewczyna nie daje się. Pojawienie się Marka wybawia go z opresji.

Violetta nie dociera na umówione szkolenie. Sebastian (Łukasz Garlicki) szuka jej w domu. Otwiera mu Angelica. Olszański jest w szoku, widząc, w jakich warunkach żyją siostry. Nagle pojawia się agresywny Bogdan. Sebastian bierze go na bok, żeby się z nim rozmówić…

Ula idzie na kolejną terapię. Chce, żeby jej drogi zmierzały „od Marka”. Tymczasem wszyscy próbują się do niej dodzwonić. Ku zazdrości Marka, udaje się tylko Dobrowolskiemu.

Mamy gratkę dla fanów pierwszej części! Tego mogliście nie widziećZobacz więcej

Źródło: TVN7/x-news