"BrzydUla 2" odcinek 262. Ula idzie na randkę z Markiem 2! Dojdzie do pocałunku?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 262. odcinku serialu "BrzydUla" Ula idzie na spotkanie z Markiem 2! Na pożegnanie Dobrowolski schyli się do pocałunku... Dojdzie do czegoś między nimi? Sprawdź, co wydarzy się w 262. odcinku "BrzydUli"!

"BrzydUla 2" odcinek 262. we wtorek, 5.04.2022 o godz. 20:00 w TVN 7! - sprawdź program tv Ula (Julia Kamińska) poszła na kolejną terapię, a wszyscy próbowali się do niej dodzwonić. Ku zazdrości Marka (Filip Bobek), udało się tylko Dobrowolskiemu (Aleksandar Milićević)! Tymczasem Sebastian (Łukasz Garlicki) postanowił pomóc Violetcie (Małgorzata Socha)... Ula coraz bliżej z Markiem 2! Sebastian uratuje Violettę z opresji?Zobacz więcej W 262. odcinku serialu "BrzydUla" Ula i Marek rozmawiają o odszkodowaniu, jakiego powinni zażądać od Hu-Fe Fashion. Dobrzański zauważa, że była żona często spogląda na zegarek – zupełnie jakby się gdzieś śpieszyła. I ma rację. Ula umawia się na kawę z Markiem 2. Początkowo atmosfera jest napięta, ale z czasem rozluźnia się. Rozmowa się klei, a godziny mijają. Na pożegnanie Dobrowolski schyla się do pocałunku... Przed snem Julka (Maria Włodkowska) i Kuba (Jakub Rutkowski) chcą powiedzieć matce „dobranoc”. Kiedy nie udaje im się dodzwonić do Uli, dzwonią do Marka. Ewa (Sandra Kościelniak) zdaje Aleksowi (Mariusz Zaniewski) relację z podsłuchanej rozmowy asystentek pana Hu. Wściekły Febo żąda wyjaśnień – nie tak się umawiali! Nie będą dogadywać się, wręcz przeciwnie: ukradną im kolejną kolekcję i ostatecznie ich zniszczą. A wraz z F&D Violettę! Biodro oponuje – chce pokojowego załatwienia sprawy, które pomoże mu uniknąć skandalu. Tymczasem Ewa zdaje relację kolejnemu „pracodawcy”. "BrzydUla 2" - zobacz streszczenia odcinków Sebastian rozlicza się z Bogdanem (Rafał Szałajko). W tym czasie Angelica (Katarzyna Ankudowicz) czeka na powrót Violetty. Siostra jednak się nie zjawia. Okazuje się, że Kubasińska postanowiła zadbać o wygodniejsze warunki do spania. Po spotkaniu z Markiem Dobrowolskim do Uli zaczyna docierać, że świat bez Marka istnieje. Mamy gratkę dla fanów pierwszej części! Tego mogliście nie widziećZobacz więcej Zobacz galerię Źródło: TVN7/x-news