"BrzydUla 2" odcinek 265. Ula odpowiada na plotki dotyczące romansu! Sebastian odkryje tajemnicę Violetty? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 265. odcinku serialu "BrzydUla" Ula pytana jest o swój romans z Markiem 2 i wreszcie mówi prawdę. Tymczasem Sebastian podejmuje zaskakującą decyzję, by sprawdzić, co ukrywa Violetta... Sprawdź, co wydarzy się w 265. odcinku "BrzydUli"!

Marek (Filip Bobek) w końcu dał upust swojej zazdrości, a Julka (Maria Włodkowska) i Kuba (Jakub Rutkowski) natychmiast odczytali zachowanie ojca. Tymczasem Violetta (Małgorzata Socha) umówiła się na spotkanie biznesowe z wrogiem – ministrem Biodro (Dariusz Błażejewski). Wszyscy w F&D nie wiedzieli, co o tym sądzić, więc powierzyli Sebastianowi (Łukasz Garlicki) specjalną misję. W 265. odcinku serialu "BrzydUla" nieufny Sebastian przejmuje korespondencję Violetty. Władek (Michał Gadomski) nie pochwala jego zachowania. Olszański jest zdesperowany, żeby poznać zawartość tajemniczego listu. Ula (Julia Kamińska) zapewnia Marka, że nie jest przeciwko niemu. Marek 2 (Aleksandar Milićević) próbuje dowiedzieć się, co dzieje się w firmie. Tymczasem każdy odsyła go do kogoś innego. Dobrzański wprowadza rywala w plan, który obmyślili. Wspólnik nie jest jednak przekonany. Bartek (Szymon Sędrowski) spotyka się z kolegą – potrzebuje pożyczki. Okazuje się jednak, że warunki są bardzo, ale to bardzo niekorzystne… Zrozpaczony Bartek postanawia zwrócić się z pomocą do Marka, którego spotyka pod domem Cieplaków. Violetta szuka swojego listu. Dowiaduje się, że jej korespondencja została otwarta. Przyjaciółki biorą Ulę na spytki – chcą wiedzieć, co łączy ją z Dobrowolskim. Kobieta zapewnia, że wbrew plotkom nie chodzi na randki z nowym wspólnikiem. Niespodziewanie przy stoliku pojawia się Marek 2 i prosi Ulę o rozmowę. Kiedy odchodzą, koleżanki przyglądają się uważnie dyskusji wspólników. Józef (Marek Włodarczyk) rozmawia z Beatką (Nel Kaczmarek). Mówi jej o kłopotach finansowych Bartka. Dziewczyna nie chce wierzyć. Zapewnia, że sąsiadowi idzie bardzo dobrze.