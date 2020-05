"BrzydUla". Józef w końcu będzie z Alą? Co czeka ojca Uli w nowych odcinkach?

Marek Włodarczyk, który w "BrzydUli" wcielał się w Józefa, ojca Uli, został zapytany o dalsze losy swojego bohatera. Czy Cieplak w końcu będzie z Alą? Sprawdź, co już wiadomo!

"BrzydUla" - Marek Włodarczyk o Józefie

Kontynuacja "BrzydUli" jest już coraz bardziej realna! Wygląda na to, że aktorzy już wkrótce wracają na plan i jak wszystko dobrze pójdzie, nowe odcinki zobaczymy już w jesiennej ramówce!

Małgorzata Socha zdradziła datę premiery nowych odcinków! Co wydarzy się w wątku Violetty?Zobacz więcej

Z tego, co wiadomo, większość aktorów, którzy brali udział w pierwszej części serialu wystąpi w kontynuacji! Teraz głos zabrał Marek Włodarczyk, który w "BrzydUli" wcielał się w Józefa Cieplaka, ojca Uli (Julia Kamińska). Aktor nie zdradził zbyt wiele, co się wydarzy w kolejnych odcinkach, ale wygląda na to, że wątek Józefa i Ali (Dorota Pomykała), przyjaciółki Uli, będzie kontynuowany!

Choć od zakończenia pierwszej części minęło wiele lat, bohaterowie będą w większej mierze ci sami. Przez ten czas każdy z nas trochę się zmienił. (...) Jest mnóstwo różnych wątków. Mogę tylko powiedzieć, że mój bohater nawiąże bliższy kontakt z Alą - zdradził Marek Włodarczyk w rozmowie ze "Światem Seriali".

Aktor przyznał też, że w nowych odcinkach zobaczymy też kilka nowych postaci. Zapowiada się ciekawie! Czekacie na kontynuację "BrzydUli"?

Minęło 10 lat od początku emisji "BrzydUli"! Zobacz, jak dziś wyglądają aktorzy i co u nich słychać! [DUŻO ZDJĘĆ]Zobacz więcej

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news