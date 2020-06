"BrzydUla". Na kontynuację potrzebna była zgoda z Kolumbii! Kto wpadł na pomysł na drugi sezon?

Trwają intensywne prace nad nową odsłoną serialu "BrzydUla" i wiele wskazuje na to, że premierowe odcinki będziemy mogli oglądać już jesienią tego roku. Skąd jednak wziął się pomysł na powrót serialu po ponad dziesięciu latach?

W wywiadzie dla portalu Plejada Julia Kamińska zdradziła, że uzyskanie zgody na kontynuację serialu nie było wcale takie łatwe. Prawa do formatu posiada bowiem kolumbijska firma, która niechętnie zgadza się na majstrowanie przy oryginalnej historii.

Aktorka przyznała, że pomysł na nową "BrzydUlę" narodził się w głowie jej życiowego partnera, Piotra Jaska, który nota bene jest głównym scenarzystą oryginalnej polskiej wersji serialu. Kolumbijscy filmowcy docenili nową koncepcję i wyrazili zgodę na zdjęcia.

Mój prywatny partner wpadł w pewnym momencie na oryginalny pomysł, według którego jeszcze nigdy kontynuacja "BrzydUli" nie została zrealizowana. Zostało to wysłane do właścicieli formatu i oni się zachwycili. Stwierdzili, że to ma sens i wyrazili zgodę. Jest to w 100% praca polskich scenarzystów.