„BrzydUla”. Ula i Marek nie będą razem?! Dobrzański wróci do starych nawyków?

Coraz więcej wskazuje na to, że Ula i Marek nie będą razem w nowych odcinkach "BrzydUli"! Czy Dobrzański znowu będzie podrywaczem? Sprawdź, co już wiadomo!

"BrzydUla" - Ula i Marek nie będą razem?!

Z dnia na dzień poznajemy coraz więcej szczegółów na temat nowych odcinków serialu "BrzydUla"! Wiemy, że akcja nowych odcinków będzie rozgrywać się 10 lat po wydarzeniach z finału, a w życiu bohaterów wiele się zmieni...

Niestety wszystko wskazuje na to, że Ula (Julia Kamińska) i Marek (Filip Bobek) nie będą razem albo nie będą szczęśliwi. Julia Kamińska i Filip Bobek byli gośćmi w "Dzień Dobry TVN" i uchylili rąbka tajemnicy na temat nowych odcinków.

Chyba takim najlepszym tropem i takim oczywistym byłoby to, że Ula i Marek będą razem i pewnie będą mieli dziecko – córeczkę albo synka, ale scenariusz będzie wyglądał nieco inaczej, drodzy państwo - zdradził Filip Bobek.

Co więcej, Ula znowu będzie - według niektórych - "brzydulą"! Przez to, co wydarzyło się w jej życiu, znowu zapomni o sobie.

Moja bohaterka ponownie – tak jak w pierwszej części – będzie odbiegała od aktualnych kanonów piękna, często nieosiągalnych. W związku z czym przez niektórych ludzi, takich powierzchownych, będzie postrzegana jako nieatrakcyjna - dodała Julia Kamińska.

Wiadomo już, że Ula będzie żoną i matką, ale nie wiadomo, kto będzie jej mężem. Z kolei Marek nadal będzie prezesem "Febo&Dobrzański" i jak donosi "Świat seriali" będzie otaczał się pięknymi kobietami! Jedną z nich będzie Nadia (Magdalena Koleśnik), jego asystentka. W jego życiu pojawiać się będzie też Paulina (Maja Hirsch), która będzie mieszkać we Włoszech, ale będzie co jakiś czas wracać do Polski... Dla Dobrzańskiego? Co dokładnie czeka Ulę i Marka? Tego dowiemy się wkrótce!

