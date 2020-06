"Cafe Futbol". Mateusz Borek po 20 latach odchodzi z Polsatu! Zwolniony dziennikarz skupi się na działalności w internecie?

Mateusz Borek, jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy sportowych, odchodzi z Polsatu! Przez 20 lat prowadził tam programy i komentował wydarzenia sportowe. Sprawdź szczegóły!

Mateusz Borek to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych i komentatorów w Polsce, specjalizujący się przede wszystkim w piłce nożnej. Od 20 lat był związany z telewizją Polsat, lecz teraz jego przygodą z tą stacją dobiega końca.

W trakcie internetowego programu "Kanał Sportowy" Borek poinformował, że został zwolniony z Polsatu. Zaznaczył, że wypowiedzenie zostało mu przesłane drogą pocztową. - Potwierdziłem, że podpisuję się pod tym zwolnieniem z pracy, natomiast generalnie mam trochę inną optykę na sposób zwolnienia. Jeśli ktoś uznaje, że to jest fair, że tak to powinno wyglądać, to jest to jego sprawa. Ja mam swoje zdanie na ten temat - przyznał.

Mimo wszystko dziennikarz podziękował wszystkim swoim współpracownikom z Polsatu i stwierdził, że będzie dobrze wspominał swoją przygodę ze stacją. - Zawsze Polsat będę traktował jak swój dom, jestem wdzięczny za szansę, za zrealizowanie pasji, za wolność słowa i treści względem mojej osoby ze strony właściciela - mówił Borek. - Spotkałem tam wielu fajnych ludzi, pewnie też kilku niefajnych, którym może za bardzo zaufałem - dodawał.

Teraz dziennikarz całą swoją energię poświęci zapewne Kanałowi Sportowemu, który wraz z Michała Polem, Krzysztofem Stanowskim i Tomaszem Smokowskim prowadzi na platformie YouTube. Już teraz ma on ponad 250 tys. subskrypcji, a ich najpopularniejsze filmiki mają już ponad milion wyświetleń.

