"Cała prawda". Karolina Głowacka obala internetowe mity! Jak nie dać się nabrać na marketingowe sztuczki?

W dobie Internetu wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Każdego dnia docierają do nas coraz to nowsze informacje o tym jak powinniśmy żyć, jeść czy spać. W jednej chwili rzeczy uznawane za zdrowe okazują się być szkodliwe. Które produkty kupować? W jakie teorie wierzyć? Jak w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek? Na szczęście w TVN Style jest ktoś, kto zna "Całą prawdę". To nowa prowadząca – dziennikarka naukowa Karolina Głowacka.

"Cała prawda" - premiera w sobotę, 4 kwietnia, o godzinie 17:00 na antenie TVN Style Żyjemy w czasach chaosu informacyjnego oraz przekonań i lęków powtarzanych z pokolenia na pokolenie. Nikt nie jest w stanie zliczyć wątpliwych internetowych teorii i rad. Nieustannie jesteśmy zalewani nowymi sensacjami, które często okazują się nieprawdziwe, a nawet szkodliwe. Producenci dają nam ogromny wybór produktów, które często nie są takie, jakimi mają być. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i nie zwariować? Dominika Kulczyk odwiedza wykluczonych i dyskryminowanych Romów. Pomoże im? Zobacz więcej Co jest prawdą? Czy faktycznie kranówka jest lepsza od wody źródlanej? Czy rzeczywiście powinniśmy się bać żywności modyfikowanej genetycznie? Dlaczego sterylnie nie zawsze znaczy zdrowo i czy wszystkich zarazków należy się bać? Jakie promieniowanie jest dla nas naprawdę szkodliwe? Czy WiFi wpływa na nasze zdrowie? Na te i wiele innych pytań odpowie nowa prowadząca TVN Style Karolina Głowacka. W 2016 roku została wyróżniona w konkursie „Popularyzator Nauki 2016" organizowanym przez PAP i MNiSW. Jest autorką audycji radiowych i współautorką wielu książek. Jest także członkinią Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, razem z ekspertami z danej dziedziny, Karolina Głowacka obali internetowe mity i pozwoli nam poznać całą prawdę ukrytą pod masą marketingowych chwytów!