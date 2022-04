"Cała prawda o Pam". Renée Zellweger to więcej, niż Bridget Jones. Kobieta-kameleon, która bezbłędnie zagra i naiwną idiotkę, i wyrachowaną morderczynię

Renée Zellweger to jedna z hollywoodzkich aktorek, która najmocniej widzom kojarzy się z kultową dziś rolą nieporadnej Brytyjki, Bridget Jones. Aktorka wcieliła się w walczącą z nadwagą, niemającą szczęścia w miłości kobietę w 2000 r. i od tego czasu, mimo wielu kolejnych świetnych ról, wciąż nie może pozbyć się tej łatki. Przypomnijmy więc postać tej znakomitej aktorki, która bezbłędnie wciela się w role i wyrachowanych zabójczyń, i naiwnych romantyczek.

Renée Zellweger - więcej niż tylko Bridget Jones. Wszystko, co wiemy o aktorce

Renée Zellweger to urodzona 25 kwietnia 1969 r. amerykańska aktorka. Przyszła na świat w Katy w stanie Teksas. Jej matka, Kjellfried Irene, z domu Andreassen, ma norwesko-fińskie korzenie, zaś ojciec, Emil Erich Zellweger, pochodził z kantonu Sankt Gallen w Szwajcarii. Już w liceum przejawiała zainteresowanie aktorstwem i udzielała się w kółku aktorskim.

Renée Zellweger: nagrody, nominacje i wyróżnienia

Dziś Renée Zellweger ma w domu cztery Złote Globy i dwie nagrody BAFTA. Ponadto, jest podwójną laureatką Oscara - dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Judy Garland w dramacie biograficznym Ruperta Goolda "Judy" (2019) i za drugoplanową rolę jako Ruby Thewes w dramacie Anthony’ego Minghelli "Wzgórze nadziei" (2003). Nominację do Oscarów otrzymała także za rolę Roxie Heart w musicalu "Chicago", gdzie wystąpiła razem z Catherine Zeta-Jones.

Do Oscara była nominowana także za rolę, która najmocniej do niej przylgnęła. Mowa oczywiście o pierwszoplanowej roli nieporadnej, mającej sporego pecha w życiu Brytyjki walczącej z nadwagą, czyli Bridget Jones z "Dzienników Bridget Jones". Film na podstawie powieści Helen Fielding doczekał się kontynuacji: "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004) i "Bridget Jones 3" (2016).

Renée Zellweger - kariera

Zarzucenie Renée Zellweger, że jest aktorką jednej roli jest dalece niepoprawne. Jej warsztat i talent widać praktycznie w każdym z projektów, w który się zaangażowała. Do roli potrafiła schudnąć, przytyć i dać się de facto oszpecić, mając na względzie jak wyśrubowane są standardy piękna w Hollywood. Pierwsze kroki w karierze stawiała w produkcjach telewizyjnych, debiutując na wielkim ekranie dopiero w 1993 r. w komediodramacie Richarda Linklatera "Uczniowska balanga". Świat filmu szybko się na niej poznał - jej gwiazda zabłysła szczególnie wyraźnie w komediodramacie sportowym Camerona Crowe’a "Jerry Maguire" (1996). Wcieliła się w rolę wrażliwej samotnej matki, będącej obiektem zainteresowania wpływowego agenta sportowego (w tej roli Tom Cruise). Później było tylko lepiej - występując u boku największych nazwisk Hollywood, umacniała swoją pozycję, zbierając pochwały, nominacje i nagrody.

Przerwę na oddech aktorka wzięła w 2010 r., kiedy to poinformowała o zawieszeniu kariery. Aktorka zniknęła na sześć lat. W wywiadach przyznawała, że to był jednej z najtrudniejszych okresów w jej życiu - nie radziła sobie wówczas z emocjami i problemami. Wróciła jednak z przytupem - w 2019 r. wystąpiła w filmie "Judy", za który zgarnęła Oscara, Złoty Glob i nagrodę BAFTA. Z kolei ścieżka dźwiękowa filmu, zawierająca dwanaście najpopularniejszych, a wykonywanych głównie przez aktorkę, piosenek Judy Garland została nominowana do nagrody Grammy.

Renée Zellweger po latach wróciła także na mniejszy ekran, występując w znakomitych serialach. Dość wspomnieć "What/If", który zrealizował Netflix. Zellweger wciela się w nim w bezlitosną, wyzbytą z moralnych hamulców tajemniczą kobietę, składającą wątpliwą moralnie propozycję ubogiemu małżeństwu. Kolejnym znakomicie zapowiadającym się serialem z Renée Zellweger w roli głównej jest "Cała prawda o Pam" realizowane przez stację FOX.

