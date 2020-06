"Cena wolności" odcinek 3. Poniżona Polina wysłana do pracy w kuchni! Dymitr zakocha się w Polinie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 3. odcinek nowego rosyjskiego serialu kostiumowego pt. "Cena wolności". Poniżona Polina wysłana do pracy w kuchni! Dymitr zakocha się w Polinie? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 3. odcinku "Ceny wolności"!

"Cena wolności" odcinek 3 - premiera w środę, 10 czerwca, o godzinie 20:35 na antenie TVP1

W 2. odcinku serialu "Cena wolności" w dawnym domu Gołowina nastają trudne, surowe porządki. Nowa pani wysyła Polinę (Tatiana Babenkowa) wraz z jej mamką do pracy w kuchni. Współczujący Polinie doktor, wspierany przez ojca Michaiła, próbuje wykupić Polinę, ale hrabia kategorycznie odmawia.

Brat hrabiego, Dymitr (Artiom Kryłow), przybywa do majątku i wskutek przypadku, który zdarzył się mu w podróży, przywdziewa chłopski strój. W nim uczestniczy w wiejskiej zabawie, gdzie poznaje Polinę. Oboje przypadają sobie do gustu.

Notariusz z Tatianą wyjeżdżają do Petersburga. Książę Siergiej Gołowin (Oleg Mazurow) przyjeżdża do hrabiego Kreczetskiego (Władisław Abaszin) i powiadamia go o testamencie zmarłego stryja księcia Aleksieja. Jest bez pieniędzy i proponuje hrabiemu sprzedaż dokumentu. Hrabia jest zainteresowany transakcją. Ponieważ Siergieja ścigają wierzyciele, proponuje mu schronienie - gościnę do czasu, aż zbierze potrzebną sumę.