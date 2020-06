"Cena wolności" odcinek 8. Dymitr próbuje wyzwolić Polinę. Dziewczyna za karę ma być wydana za mąż za Jefima! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 8. odcinek serialu "Cena wolności". W nowym rosyjski serialu kostiumowym nie brakuje emocji oraz wzruszeń! Dymitr próbuje wyzwolić Polinę. Dziewczyna za karę ma być wydana za mąż za Jefima! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 8. odcinku "Ceny wolności"!

"Cena wolności" odcinek 8 - premiera w środę, 17 czerwca, o godzinie 20:05 na antenie TVP1

W 8. odcinku serialu "Cena wolności" Dymitr (Artiom Kryłow) prosi brata, żeby przestał go swatać z księżniczką Nikitską. Hrabia wyjaśnia młodszemu bratu, że najważniejszy jest obowiązek wobec rodziny, a on sam dzięki temu małżeństwu ma zamiar starać się o tytuł księcia, by w przyszłości móc zarządzać całym powiatem. Księżniczka nie zraża się tym, że kawaler o nią nie dba i niestrudzenie stara się zainteresować go swoją osobą.

Hrabia ma kłopot. Jeden ze służących widział starostę Jefima strzelającego do księcia Siergieja Golowina. Dymitr stara się sam rozwiązać sprawę wyzwolenia Poliny (Tatiana Babenkowa). Kontaktuje się z notariuszem w Jamburgu, który załatwia dziewczynie paszport, by umożliwić jej ucieczkę.

Hrabia przyłapuje Polinę na spotkaniu z Dymitrem. Postanawia wydać ją za mąż za Jefima...