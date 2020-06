"Cena wolności" odcinek 9. Siostra Jefima ma wątpliwości odnośnie do intencji hrabiego. Dymitr namawia Polinę do ucieczki! Posłucha go? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 9. odcinek serialu "Cena wolności". Akcja robi się coraz bardziej dynamiczna! Siostra Jefima ma wątpliwości odnośnie do intencji hrabiego. Dymitr namawia Polinę do ucieczki! Posłucha go? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 9. odcinku "Ceny wolności".