"Cena wolności". Tatiana Babienkowa rozkocha w sobie Polaków na miarę Kateriny Kowalczuk ze "Zniewolonej"? Sprawdźcie, kim jest piękna Polina z "Ceny wolności"!

"Cena wolności" to nowy rosyjski serial kostiumowy, który już dzisiaj (8.06.2020) będzie miał premierę na antenie TVP1. Bez wątpienia Telewizja Polska liczy na powtórzenie sukcesu "Zniewolonej", a my sprawdzamy, czy Tatiana Babienkowa, podobnie jak Katerina Kowalczuk, ma szansę rozkochać w sobie Polaków! Sprawdźcie, kim jest Polina z "Ceny wolności"!

"Cena wolności" - premiera w poniedziałek, 8 czerwca, o godzinie 20:35 na antenie TVP1

TATIANA BABIENKOWA (TANYA BABENKOVA), CZYLI POLINA Z SERIALU "CENA WOLNOŚCI" - KIM JEST, KARIERA, ILE MA LAT

Tatiana Babienkowa urodziła się 21 czerwca 1991 roku w Woroneżu. Nie pochodzi z rodziny z filmowymi tradycjami, lecz rodzice wpoili jej miłość do muzyki, co zaowocowało uczęszczaniem do szkoły muzycznej.

Jednak Tatianie czegoś brakowało w życiu i chociaż nie była zbyt zainteresowana teatrem, postanowiła zdawać do Akademii Sztuk Pięknych w Woroneżu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. To była spontaniczna akcja do tego stopnia, że o tym, kim jest Stanisławski i jego metoda, młoda aktorka dowiedziała się dopiero na I roku studiów! Zresztą przez pierwsze trzy lata myślała, że zostanie wydalona z uczelni, aby później mocno wziąć się w garść.

W 2013 roku Babienkowa została przyjęta do zespołu Teatru Kameralnego w Woroneżu, gdzie do dzisiaj występuje, dzieląc swoje życie pomiędzy Moskwą a Woroneżem. Zresztą Moskwa otworzyła jej drzwi do świata filmu oraz telewizji; swoją pierwszą, jeszcze niewielką rolę w telewizji, zagrała w 2015 roku, natomiast w 2016 roku zaangażowano ją do małej roli w ukraińskim serialu "Samotnik". To zaowocowało pierwszą poważną rolą w serialu, który okazał się ogromnym sukcesem. Mowa tutaj o "Policjancie z Rublówki", który do dzisiaj doczekał się czterech sezonów!

W 2017 roku Tatiana Babienkowa zawitała na plan "Ceny wolności", dzięki czemu zdobyła jeszcze większą popularność. Rok później piękna aktorka zagrała w komedii romantycznej "#Odindenleta" (One Day of Summer), gdzie partnerował jej polski aktor, Aleksy Komorowski!

Tatiana Babienkowa nie mówi zbyt wiele o swoim życiu prywatnym. Lubi chronić tę sferę życia. Poza aktorstwem działa również jako modelka, miała m.in. sesję w "Maximie", a także od czasu do czasu grywa w teledyskach.

Myślicie, że ma zadatki na gwiazdę wielkiego formatu?