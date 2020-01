"Chilling Adventures of Sabrina 3". Bliźniaczka Sabriny w nowych odcinkach? Jest na to sporo dowodów!

"Chilling Adventures of Sabrina" wraca już niebawem na Netflix z nowym sezonem. W sieci pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących fabuły serialu. Fani nastoletniej czarownicy sugerują, że w 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina" pojawi się jej siostra bliźniaczka. Jest na to sporo dowodów!

Siostra Sabriny w 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina"? Spekulacji na temat nowych odcinków "Chilling Adventures of Sabrina" na forach internetowych nie brakuje. Mówi się, że serial Netflixa w 3. sezonie nadal będzie koncentrował się na podwójnej naturze Sabriny – pół-człowieka i pół-czarownicy. Według jednej z fanowskich teorii, w serialu może pojawić się wkrótce zła siostra bliźniaczka Sabriny. W poprzednich wersjach pokazano już zresztą, że wszyscy członkowie rodziny Spellman mają złych bliźniaków. Zakulisowe zdjęcie z nowych odcinków. Zdradza fabułę?Zobacz więcej W serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica", który świecił triumfy w latach 90. , główna bohaterka (w tej roli Melissa Joan Hart) miała swój zły odpowiednik w postaci Katriny. Ta ukradła jej paszport i podszywając się pod nią, trafiła do świata śmiertelników. Sabrina padła też ofiarą jej złego uroku (Katrina zaraziła ją wirusem ptasiego móżdżku). Sabrina śpiewa "Straight to Hell". Zobacz klip promujący serial z seksowną Kiernan ShipkąZobacz więcej Teoria fanów pozostaje na razie bez odpowiedzi Netflixa. Trzeba jednak przyznać, że wprowadzenie do fabuły złej bliźniaczki z pewnością nadałoby serialowi "Chilling Adventures of Sabrina" ciekawego tonu. Pozostaje nam cierpliwie czekać na oficjalne informacje oraz premierę 3. sezonu mrocznych przygód młodej czarownicy, która zaplanowana została na 24 stycznia 2020 roku. Zobacz galerię Źródło: Associated Press/x-news O serialu "Chilling Adventures of Sabrina": "Chilling Adventures of Sabrina" to mroczna opowieść o dorastaniu Sabriny, nastoletniej czarownicy. W jej historii aż kipi od przerażających zdarzeń, tajemnej wiedzy i, co oczywiste, czarnej magii. W tej utrzymanej w stylistyce „Dziecka Rosemary" i „Egzorcysty" adaptacji uznanego komiksu Sabrina będzie musiała pogodzić ze sobą dwie drzemiące w niej natury — czarownicy i śmiertelnika — i stawić czoła siłom zła, które zagrażają jej, członkom jej rodziny i codziennej rzeczywistości zwykłych ludzi. Autorem scenariusza jest showrunner serialu "R​iverdale" i dyrektor kreatywny Archie Comics ​Roberto Aguirre-Sacasa. Producentami wykonawczymi są Aguirre-Sacasa i twórcy "Riverdale" Greg Berlanti, Sarah Schechter, CEO Archie Comics Jon Goldwater oraz Lee Toland Krieger. Serial produkuje firma Warner Bros. Berlanti Productions. W serialu występują: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson oraz Bronson Pinchot.