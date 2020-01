"Chilling Adventures of Sabrina 3". Kto zginął, a komu udało się przeżyć w 3. sezonie? Tych bohaterów w serialu już nie zobaczymy

W 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina" sporo się działo! Jeszcze przed premierą serialu spekulowano, że ktoś z rodziny Spellmanów umrze w nowych odcinkach. Kto finalnie zginął, a komu udało się przeżyć w 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina"? Sprawdź zestawienie!

Wydawało się, że 3. sezon "Chilling Adventures of Sabrina" pochłonie mnóstwo ofiar, w końcu niebezpieczna wyprawa do piekła mogła się fatalnie skończyć dla Sabriny i jej towarzyszy. Niebezpieczeństwa w "Chilling Adventures of Sabrina" czają się na każdym kroku i sporo głównych bohaterów umarło w 3. sezonie, ale nie na długo!

Przygody Sabriny to w końcu mroczna i magiczna opowieść — w niej wszystko może się zdarzyć, o ile tylko włada się wystarczającą ilością magii. Twórcy "Chilling Adventures of Sabrina" zaoferowali widzom w nowych odcinkach mnóstwo zwrotów akcji, przywracając do życia sporo głównych graczy.

W galerii przedstawiamy losy bohaterów 3. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina. Sprawdź, komu z nich udało się przeżyć, a kto zginął!

Źródło: Associated Press/x-news

O serialu "Chilling Adventures of Sabrina":

Serial "Chilling Adventures of Sabrina" ukazuje początek przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, opowiadając mroczną historię o dojrzewaniu, w której horror miesza się z okultyzmem i – oczywiście – czarami. W części trzeciej Sabrina, zmaga się z konsekwencjami wstrząsających wydarzeń z części drugiej. Mimo, że udało jej się pokonać ojca, Lucyfera, Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego, Nicholasa Scratcha.

Sabrina nie może znieść myśli, że Nick dokonał tak ogromnego poświęcenia i cierpi katusze w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Pani Szatan. Wspierana przez śmiertelnych przyjaciół, czyli drużynę „The Fright Club” (Harveya, Rosalind i Theo), Sabrina wyrusza z misją, by wyzwolić chłopaka od wiecznego potępienia i sprowadzić go wprost w swoje ramiona. Jednak nieobecność Mrocznego Pana zachwiała królestwem, a w obliczu braku następcy tronu Sabrina jest zmuszona przyjąć tytuł „Królowej” i stawić czoła Calibanowi, przystojnemu Księciu piekieł. W tym czasie w Greendale trwa tajemniczy karnawał, a wraz z nim nad Spellmanami i czarownicami zbierają się czarne chmury: pogańskie plemię próbuje wskrzesić starożytne źródło zła…