"Chilling Adventures of Sabrina 3". Nastoletnia czarownica rozkocha w sobie księcia piekieł? Kim jest Caliban?

W trzeciej części serialu "Chilling Adventures of Sabrina" w życiu Sabriny pojawi się nowy bohater. Mowa o Calibanie — księciu piekieł, który zawróci jej w głowie..., a może to ona rozkocha go w sobie? Sprawdź, co czeka nastoletnią czarownicę w "Chilling Adventures of Sabrina 3".

Sam Corlett w 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina" Do obsady serialu "Chilling Adventures of Sabrina" dołączyli kolejni aktorzy. Jak podaje serwis Deadline w 3. części przygód nastoletniej Sabriny widzowie poznają m.in. Calibana, przystojnego księcia piekieł, w którego wcieli się Sam Corlett. Dla młodego Australijczyka będzie to telewizyjny debiut. Między nastoletnią czarownicą, a księciem piekieł ma w 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina" zaiskrzyć. Czy Sabrina będzie wstanie oprzeć się jego urokowi? Szczegóły ich relacji nie są znane. Wiadomo jedynie, że Caliban ma rzucić młodej czarownicy pewne wyzwanie. Sabrina uratuje Nicholasa? Kto z rodziny Spellmanów zginie w nowych odcinkach?Zobacz więcej Oprócz Sama Corletta w 3. części "Chilling Adventures of Sabrina" pojawi się też Skye Marshall, która zagra kapłankę voodoo Mambo Marie. Znany z "Riverdale" Jonathan Whitesell wcieli się z kolei w Robina, przystojnego młodego mężczyznę, który zacznie żywić uczucia do Theo. W obsadzie "Chilling Adventures of Sabrina" na 3. sezon pozostali: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Gavin Leatherwood, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen i Lachlan Watson. https://www.instagram.com/p/B6Qq2FcgWnh/ W galerii możesz zobaczyć zdjęcia Sama Corletta, czyli Calibana z 3. części "Chilling Adventures of Sabrina". Harvey (Ross Lynch) i Nick (Gavin Leatherwood) powinni mieć się na baczności! Zobacz galerię Źródło: Associated Press/x-news O serialu "Chilling Adventures of Sabrina": "Chilling Adventures of Sabrina" to mroczna opowieść o dorastaniu Sabriny, nastoletniej czarownicy. W jej historii aż kipi od przerażających zdarzeń, tajemnej wiedzy i, co oczywiste, czarnej magii. W tej utrzymanej w stylistyce „Dziecka Rosemary” i „Egzorcysty” adaptacji uznanego komiksu Sabrina będzie musiała pogodzić ze sobą dwie drzemiące w niej natury — czarownicy i śmiertelnika — oraz stawić czoła siłom zła, które zagrażają jej, członkom jej rodziny i codziennej rzeczywistości zwykłych ludzi. Autorem scenariusza jest showrunner serialu "R​iverdale" i dyrektor kreatywny Archie Comics ​Roberto Aguirre-Sacasa. Producentami wykonawczymi są Aguirre-Sacasa i twórcy "Riverdale" Greg Berlanti, Sarah Schechter, CEO Archie Comics Jon Goldwater oraz Lee Toland Krieger. Serial produkuje firma Warner Bros. Berlanti Productions. W serialu występują: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson oraz Bronson Pinchot. https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale