"Chilling Adventures of Sabrina 3". Zakulisowe zdjęcie z nowych odcinków. Zdradza fabułę?

Showrunner "Chilling Adventures of Sabrina" opublikował zdjęcie zza kulis 3. sezonu serialu. Czy fotografia zdradza fabułę nowych odcinków serialu Netflixa?

"Chilling Adventures of Sabrina" wróci na Netflix już 24 stycznia z 3. sezonem. Tymczasem showrunner produkcji, Roberto Aguirre-Sacasa opublikował na Twitterze zdjęcie zza kulis nowych odcinków. Fotografia pojawiła się z okazji urodzin Rossa Lyncha, który w serialu wciela się w Harveya Kinkle'a.

Na zdjęciu widać garażowy zespół założony przez bohaterów "Chillin Adventures of Sabrina".

Przypomnijmy, że w obsadzie "Chilling Adventures of Sabrina" na 3. sezon pozostali: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Gavin Leatherwood, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen i Lachlan Watson.

Źródło: Associated Press/x-news

O serialu "Chilling Adventures of Sabrina":

"Chilling Adventures of Sabrina" to mroczna opowieść o dorastaniu Sabriny, nastoletniej czarownicy. W jej historii aż kipi od przerażających zdarzeń, tajemnej wiedzy i, co oczywiste, czarnej magii. W tej utrzymanej w stylistyce „Dziecka Rosemary” i „Egzorcysty” adaptacji uznanego komiksu Sabrina będzie musiała pogodzić ze sobą dwie drzemiące w niej natury — czarownicy i śmiertelnika — oraz stawić czoła siłom zła, które zagrażają jej, członkom jej rodziny i codziennej rzeczywistości zwykłych ludzi.

Autorem scenariusza jest showrunner serialu "R​iverdale" i dyrektor kreatywny Archie Comics ​Roberto Aguirre-Sacasa. Producentami wykonawczymi są Aguirre-Sacasa i twórcy "Riverdale" Greg Berlanti, Sarah Schechter, CEO Archie Comics Jon Goldwater oraz Lee Toland Krieger. Serial produkuje firma Warner Bros. Berlanti Productions. W serialu występują: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson oraz Bronson Pinchot.