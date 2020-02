"Chilling Adventures of Sabrina 4". Nick i Sabrina będą jeszcze razem? Jakie są szanse na powrót Nabriny?

3. sezon "Chilling Adventures of Sabrina" był sporym rozczarowaniem dla fanów Nabriny, czyli związku nastoletniej czarownicy z Nicholasem. Czy w 4. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina" to się jednak zmieni, a Nick i Sabrina znowu będą razem?

Trzeci sezon "Chilling Adventures of Sabrina" trafił na Netflix 24 stycznia 2020 roku i błyskawicznie stał się hitem. Mroczna historia Sabriny (w tej roli Kiernan Shipka) przeniosła się tym razem do piekła i dostarczyła widzom prawdziwego dreszczyku emocji. Serial spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów, ale fani Nabriny spojrzeli jednak na jego nową odsłonę nieco mniej entuzjastycznie. Najlepsze seriale zima 2020. Kilka z nich przeszło bez echa, ale warto je nadrobić! Zobacz więcej Relacja Sabriny i Nicka Scratcha (Gavin Leatherwood) utknęła bowiem w martwym punkcie po tym, jak nastoletnia czarownica ocaliła ukochanego od wiecznego potępienia i sprowadziła go z powrotem do Greendale. Chłopak, w którym wciąż znajdowała się jednak cząstka Mrocznego Pana, rzucił się w wir używek, a następnie poinformował ukochaną, że potrzebuje przestrzeni. Kocham Cię, ale dłużej nie dam rady — oznajmia chłopak Sabrinie w 5. odcinku 3. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina". 4. sezon ma być jak demoniczna wersja "The Crown"! Co wydarzy się w nowych odcinkach?Zobacz więcej Nick i Sabrina będą jeszcze razem w 4. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina"? Fani serialu zastanawiają się teraz, jakie są szanse na to, że w 4. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina" napięta sytuacja między Nickiem a Sabriną odmieni się na lepsze. Zdruzgotani tym, co stało się z Nabriną widzowie, szukają teraz w sieci wskazówek dotyczących dalszych losów tej dwójki, ale będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo szczegółów na temat 4. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" jest na razie niewiele. Nicholas Scratch jest zdecydowanie najlepszym wyborem, ale nadal podoba się pomysł Habriny (związku z Harveyem - przy.red.) — powiedziała Kiernan Shipka w rozmowie z ET Online. Czwarty sezon "Chilling Adventures of Sabrina" będzie liczył 8 odcinków. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Zobacz galerię Źródło: Associated Press/x-news O serialu "Chilling Adventures of Sabrina": Serial "Chilling Adventures of Sabrina" ukazuje początek przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, opowiadając mroczną historię o dojrzewaniu, w której horror miesza się z okultyzmem i – oczywiście – czarami. W części trzeciej Sabrina, zmaga się z konsekwencjami wstrząsających wydarzeń z części drugiej. Mimo, że udało jej się pokonać ojca, Lucyfera, Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może znieść myśli, że Nick dokonał tak ogromnego poświęcenia i cierpi katusze w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Pani Szatan. Wspierana przez śmiertelnych przyjaciół, czyli drużynę „The Fright Club" (Harveya, Rosalind i Theo), Sabrina wyrusza z misją, by wyzwolić chłopaka od wiecznego potępienia i sprowadzić go wprost w swoje ramiona. Jednak nieobecność Mrocznego Pana zachwiała królestwem, a w obliczu braku następcy tronu Sabrina jest zmuszona przyjąć tytuł „Królowej" i stawić czoła Calibanowi, przystojnemu Księciu piekieł. W tym czasie w Greendale trwa tajemniczy karnawał, a wraz z nim nad Spellmanami i czarownicami zbierają się czarne chmury: pogańskie plemię próbuje wskrzesić starożytne źródło zła…