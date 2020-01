"Chilling Adventures of Sabrina". 4. sezon ma być jak demoniczna wersja "The Crown"! Co wydarzy się w nowych odcinkach?

Przygotowania do 4. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" już trwają. Co czeka widzów w nowych odcinkach? Rąbka tajemnicy uchylił niedawno Roberto Aguirre-Sacasa. Twórca serialu o Sabrinie stwierdził, że 4. sezon "Chilling Adventures of Sabrina" będzie jak "The Crown". Dlaczego?

"Chilling Adventures of Sabrina" doczeka się 4. sezonu. Po szalonej trzeciej odsłonie przygód Sabriny, w której główna bohaterka podróżowała m.in. w czasie, pojawiło się mnóstwo pytań, na które będą musieli odpowiedzieć twórcy w nowych odcinkach.

Roberto Aguirre-Sacasa w rozmowie z TheWrap przyznał, że każdy odcinek 4. sezonu będzie "Chilling Adventures of Sabrina" będzie jak oddzielny mini-horror. Aguirre-Sacasa porównał też nową odsłonę przygód Sabriny do serialu "The Crown".

Myślę, że najzabawniejszym elementem 4. sezonu jest to, że wygląda ona, jak demoniczna wersja "The Crown". Jest mnóstwo pałacowych intryg i walki o władzę między Madam Satan/Lilith, Lucyferem i Sabriną. Przyglądamy się temu, ale władza nadal będzie należeć głównie do Lilith i Lucyfera. To coś, co planowaliśmy od samego początku serialu. — powiedział Aguirre-Sacasa.

Roberto Aguirre-Sacasa zdradził w wywiadzie również, że jednym z jego ulubionych pisarzy jest H.P. Lovecraft i to własnie jego twórczość miała wpływ na to, jak będzie wyglądał 4. sezon "Chilling Adventures of Sabrina".

Greendale stanie się głównym polem dla naprawdę epickich bitew między złem a dobrem — dodał Aguirre-Sacasa.

Czwarty sezon "Chilling Adventures of Sabrina" ma składać się z 8 odcinków. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło: Associated Press/x-news

O serialu "Chilling Adventures of Sabrina":

Serial "Chilling Adventures of Sabrina" ukazuje początek przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, opowiadając mroczną historię o dojrzewaniu, w której horror miesza się z okultyzmem i – oczywiście – czarami. W części trzeciej Sabrina, zmaga się z konsekwencjami wstrząsających wydarzeń z części drugiej. Mimo, że udało jej się pokonać ojca, Lucyfera, Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego, Nicholasa Scratcha.

Sabrina nie może znieść myśli, że Nick dokonał tak ogromnego poświęcenia i cierpi katusze w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Pani Szatan. Wspierana przez śmiertelnych przyjaciół, czyli drużynę „The Fright Club” (Harveya, Rosalind i Theo), Sabrina wyrusza z misją, by wyzwolić chłopaka od wiecznego potępienia i sprowadzić go wprost w swoje ramiona. Jednak nieobecność Mrocznego Pana zachwiała królestwem, a w obliczu braku następcy tronu Sabrina jest zmuszona przyjąć tytuł „Królowej” i stawić czoła Calibanowi, przystojnemu Księciu piekieł. W tym czasie w Greendale trwa tajemniczy karnawał, a wraz z nim nad Spellmanami i czarownicami zbierają się czarne chmury: pogańskie plemię próbuje wskrzesić starożytne źródło zła…