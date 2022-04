"Chłopaki do wzięcia". Jaruś niedługo wyląduje na bruku!? Co będzie z jego małżeństwem? Fani poważnie zaniepokojeni

Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń w historii "Chłopaków do wzięcia" był ślub Jarusia, który jest jednym z najpopularniejszych uczestników słynnego programu. Jeszcze niedawno widzowie cieszyli się szczęściem uczestnika, któremu po latach starań w końcu udało się odnaleźć miłość. Okazuje się jednak, że fani mają pewne obawy co do sytuacji, w której aktualnie znalazł się Jaruś.

"Chłopaki do wzięcia" to polski serial dokumentalny przedstawiający losy mężczyzn ze wsi i małych miasteczek, którzy nierzadko znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, przez co mają problemy ze znalezieniem upragnionej miłości. Program jest nadawany od 2012 roku na antenie kanału Polsat Play. "Chłopaki do wzięcia" doczekali się do tej pory 21 sezonów.

Głównym wątkiem najnowszej edycji słynnych "Chłopaków" jest ślub Jarusia, który jest jednym z najpopularniejszych uczestników słynnego programu. Po latach poszukiwań, udało mu się w końcu znaleźć upragnioną miłość. W ostatnich odcinkach, Jaruś poślubił Gosię i oficjalnie przestał być już "chłopakiem do wzięcia".

"Chłopaki do wzięcia" - Jaruś niedługo wyląduje na bruku!? Fani poważnie zaniepokojeni

Choć większość telewidzów cieszy się z zaślubin Jarusia, to wraz z kolejnymi odcinkami drastycznie rośnie liczba osób, które z ogromnym niepokojem śledzą dalsze losy ich ulubionego uczestnika programu. Można było się o tym przekonać chociażby w sytuacji, kiedy w programie pojawiła się Pani Ewa, która dla małżonki Jarusia jest niczym matka. Zdaniem telewidzów zachowanie kobiety może doprowadzić do rozpadu jego małżeństwa.

Ostatnio fani coraz bardziej obawiają się co dalej będzie z Jarusiem. Na faceebookowych grupach fanów "Chłopaków do wzięcia", rośnie liczba komentarzy, w których widzowie poważnie martwią się o to, że Jaruś może niedługo zostać bez dachu nad głową. Wszystko przed doniesienia o tym, że uczestnik miał jakiś czas temu zdać swoje mieszkanie komunalne, przeprowadzając się do swojej żony. Widzowie są tym bardzo zaniepokojeni, ponieważ w sytuacji, gdy z jego małżeństwa nic nie wyjdzie, sympatyczny uczestnik zostanie bez dachu nad głową!

podobno mieszkanie swoje zdał. Jeśli to prawda, to stracił możliwość odwrotu, a przynajmniej mocno sobie utrudnił.

No i to właśnie uważam za duży błąd, bo miłość miłością ale sam powinien wiedzieć ile trwały dotychczasowe "związki i zadbać o swoją przyszłość na wypadek niewypału z małżeństwem.Teraz pytanie czy był to Jego własny pomysł, żeby zdać mieszkanie czy zrobił to za radą np.Pani Ewy ...

przynajmniej przez rok powinien te mieszkanie potrzymać, bo nie wiadomo jak będzie się im układać w małżeństwie. Za takie mieszkanie opłaty nie są duże a dostać je jest ciężko. Gdyby coś poszło im nie tak to Jarek stanie się bezdomny bo na wynajęcie mieszkania nie będzie go stać.

Nie potrzebnie zdał swoje mieszkanie komunalne zawsze by miał jakąś alternatywę

co mu do łba strzeliło ,oby nie żałował - możemy przeczytać na grupach na Facebooku: "Chłopaki do wzięcia - Fani programu" i "Chłopaki do wzięcia bez hejtu".

