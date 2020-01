"Chłopaki do wzięcia". Nie żyje oficer Wiesiek, uczestnik programu i lokalna gwiazda województwa lubelskiego

Nie żyje oficer Wiesiek z programu "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna zmarł w styczniu 2020 roku, o czym poinformowano na jego oficjalnym profilu na Facebooku. Wiesiek był ulubieńcem widzów i lokalną gwiazdą województwa lubelskiego.

Oficer Wiesiek z "Chłopaków do wzięcia" nie żyje

Wiesiek z programu "Chłopaki do wzięcia" pochodził z Józefowa, niedaleko Zamościa. Ksywkę oficer zawdzięcza mundurowi, który uwielbiał nosić. Na co dzień tryskał dobrą energią i humorem. Imprezy i kobiety darzył wielką miłością, ale w programie "Chłopaki do wzięcia" nie udało mu się znaleźć "tej jedynej". Oprócz występów w programie Wiesiek prowadził też swój kanał na Youtube.

Oficer Wiesiek to niestety kolejny uczestnik "Chłopaków do wzięcia", który odszedł w ostatnim czasie. Mężczyzna zmarł 12 stycznia 2020 roku.

W niedzielę niespodziewanie odszedł od nas na ostatnią wartę Oficer Wiesiek. Człowiek który walczył za Polskę na wielu frontach. Uczestnik rekonstrukcji historycznych i zlotów aut zabytkowych, jeden z bohaterów serialu Chłopaki do wzięcia. Będzie nam ciebie brakowało... - czytamy na Facebooku Wieśka.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek (16.01) w kościele w Józefowie. Przypominamy, że w sierpniu 2019 roku zmarł Pan Stanisław, który również był uczestnikiem "Chłopaków do wzięcia". W mediach szerokim echem odbiła się też śmierć Romana Paszkowskiego, czyli "Napoleona" z "Chłopaków do wzięcia". Uczestnik dokumentalnej telenoweli miał zaledwie 31 lat.

Nie żyje pan Stanisław, jedna z największych gwiazd programuZobacz więcej

Śmierć Wieśka z "Chłopaków do wzięcia" wstrząsnęła fanami programu. Wielu z nich wyraża swój żal w mediach społecznościowych.

Szczerze powiem że nie darzyłam Oficera sympatią jako uczestnika Chłopaków.....

I się nie doczekał miłości 😔Wyrazy współczucia dla znajomych i bliskich

Wielka Szkoda nie będzie już przygód oficera wieśka był Niezastapiony R.I.P

Klątwa nad chłopakami czy jak...

"Chłopaki do wzięcia" - o czym jest program?

"Chłopaki do wzięcia" to program Polsatu, emitowany od 2012 roku. Historia osadzona w realiach prowincjonalnej Polski, pełnej biedy, nudy i beznadziei. Młodzi mieszkańcy miasteczek i wsi poszukują partnerek na całe życie. Są w trudnej sytuacji, bo większość dziewcząt, które znali ze szkół, wyjechała do pracy do większych miast. Chłopcy dyskretnie poszukują kandydatek na żony, aby nie narazić się na śmieszność i kpiny. Na ogół są bez grosza i nie mają pomysłu na lepsze życie. Nie mają czym zaimponować dziewczętom.