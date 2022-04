"Chłopaki do wzięcia". Nowa teściowa Jarusia w ogniu krytyki fanów! Doprowadzi do rozpadu małżeństwa? "Biedny Jaruś"

Za nami pierwsze odcinki najnowszego sezonu programu "Chłopaki do wzięcia". Mogliśmy w nich oglądać przygotowania Jarusia do ślubu z jego przyszłą żoną. Widzowie mieli również okazję poznać przyszłą "teściową" Jarka. Kobieta nie zrobiła najlepszego wrażenia na fanach programu, którzy dali temu wyraz w mediach społecznościowych.

"Chłopaki do wzięcia" to polski serial dokumentalny przedstawiający losy mężczyzn ze wsi i małych miasteczek, którzy nierzadko znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, przez co mają problemy ze znalezieniem upragnionej miłości. Program jest nadawany od 2012 roku na antenie kanału Polsat Play. "Chłopaki do wzięcia" doczekali się do tej pory 21 sezonów. 10.04.2022 roku miała miejsce premiera dwóch pierwszych odcinków najnowszego sezonu, w których mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej przygotowaniom do ślubu Jarusia.

"Chłopaki do wzięcia" - fani nie mają litości dla nowej "teściowej" Jarka

W najnowszej odsłonie słynnego programu o singlach mieliśmy okazję poznać przyszłą żonę Gosię oraz panią Ewę - nową "teściową" Jarusia, która opiekowała się wybranką chłopaka po śmierci jej rodziców. W najnowszych odcinkach serialu mogliśmy zobaczyć, jak pani Ewa uczestniczy w przygotowaniach do ślubu.

Fanom śledzącym losy Jarusia kobieta nie przypadła do gustu. Wszystko za sprawą komentarzy, jakie pani Ewa kierowała w stronę swojego przyszłego "zięcia". Nazwała ona Jarka "bankomatem" tym samym sugerując, że w tym związku to on będzie od zarabiania pieniędzy. Fani również martwią się o to, że kobieta będzie chciała wtrącać się w sprawy małżeńskie Gosi i Jarka. Pojawiły się nawet porównania do pani Anieli - matki Jarusia, o której widzowie programu nie mają najlepszego zdania.

Jarus bankomat. Teściowa chyba gorsza od Anielki

Oby tylko mamusia się za dużo nie WTRANCAŁA, bo będzie koniec miłości

będzie gorsza od mamuśki Jarusia

biedny Jarus - możemy przeczytać w komentarzach na grupie "Chłopaki Do Wzięcia - Fani programu" na Facebooku.

Myślicie, że krytyka fanów jest uzasadniona? A może w zachowaniu pani Ewy nie było nic złego?

