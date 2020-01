"Ciężarówką przez Afrykę". Dawid Andres rusza na podbój Afryki! Co go zaskoczy?

Swą osiemnastokołową ciężarówką przejechał już Stany Zjednoczone, Wietnam i Indonezję! Tym razem przyszedł czas na Czarny Ląd. Dawid Andres rusza "Ciężarówką przez Afrykę"! Relację z tej wyprawy można już wkrótce oglądać w Discovery Channel!

Zapnijcie pasy - Dawid Andres powraca! Po wizycie w Wietnamie, Indonezji oraz po przejechaniu legendarnej Route 66 czas ruszyć w kolejną fascynującą podróż. Tym razem Dawid za kierownicą ciężarówki przejedzie... Afrykę! Nie tylko sprawdzi, jak wygląda praca w tamtejszej firmie transportowej, ale jak zawsze w swoim stylu zgłębi też lokalną kulturę, kuchnię oraz odwiedzi miejsca, o których wam się nie śniło. Jakie przygody spotkają polskiego kierowcę na tym egzotycznym kontynencie? Dokąd tym razem zaprowadzą go wrodzona ciekawość, otwartość i poczucie humoru? Które kraje odwiedzi i co go zaskoczy? Zobaczcie sami.

Kim jest Dawid Andres?

Pasję do podróżowania ma we krwi. Wraz z bratem jako jedyni na świecie pokonali Amazonkę rowerami amazońskimi (jego konstrukcja przypomina katamaran), a jego podróże 18-kołową ciężarówką przez Stany Zjednoczone śledziły tysiące fanów. Dla realizacji marzeń, pokona każdą przeszkodę, tym bardziej materialną. Kiedy nie miał pieniędzy, a chciał rozpocząć przygodę z podróżowaniem, podjął się pracy na statku pasażerskim. Z kolei by zwiedzić Stany Zjednoczone, postanowił zostać zawodowym kierowcą ciężarówki. Na prawo jazdy zarobił, pracując w charakterze pomocnika murarza.