"C'mon, c'mon". Hit kinowy już dostępny na platformach streamingowych. Tego filmu nie można przegapić!

"C'mon, c'mon" na VOD. Gdzie oglądać? "C'mon, c'mon" to jeden z najbardziej urocznych i ciepłych filmów, jakie powstały w ostatnich latach. Opowiada o dziennikarzu radiowym, który wyrusza wraz ze swoim bratankiem w podróż przez Stany Zjednoczone. Chłopiec pomaga mu w nagrywaniu wywiadów z dziećmi, dzielącymi się swoimi przemyśleniami na temat wartości, relacji z dorosłymi czy przyszłości świata. Jesse jednocześnie przeżywa tęsknotę za matką, która musiała zająć się jego ojcem i swoim zachowaniem w relacji z wujkiem pokazuje, że dzieci powinno się traktować równie poważnie, co dorosłych. Nowy film w gwiazdorskiej obsadzie będzie hitem? "To absolutne arcydzieło"Zobacz więcej W głównej roli występuje Joaquin Phoenix, jest to pierwsza rola od czasów "Jokera", za którego aktor zdobył Oscara. Obok niego niesamowity popis aktorski daje 9-letni Woody Norman, a w jego matkę, która była zmuszona oddać na kilka dni synka pod opiekę wujka, wciela się Gaby Hoffman. Ich postaci dają i odbierają lekcję miłości, przebaczania czy mądrego nawigowania wiecznie komplikującym się życiem, wielokrotnie dając widzom powody do wzruszeń i śmiechu. Film miał premierę w Polsce 21 stycznia 2022 i w dalszym ciągu można oglądać go w kinach. Teraz jednak można również zobaczyć go w domowym zaciszu na wybranych platformach streamingowych. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich serwisów, na których dostępny jest film: Nowe Horyzonty VOD

vod.pl

Player.pl

Premiery CANAL+ - CANAL+ online (dawne NC+ GO)

Rakuten