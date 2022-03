Co dziś w telewizji? Program telewizyjny na poniedziałek, 28 marca. Sprawdź, co leci w TV

W poniedziałek, 28 marca w TV przewaga filmów. Obejrzeć będzie można m.in. "Szyfry wojny" - film, w którym zagrali: Nicolas Cage i Adam Beach. Nie zabraknie także nowego odcinka "M jak miłość". TVP pokaże dokument o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla oraz sztukę "Kwiaty polskie". Jakie jeszcze filmy będą dzisiaj emitowane w TV?

Program tv na poniedziałek, 28 marca 2022 r.:

Frank Barnes, maszynista z 28-letnim stażem, wraz z Willem Colsonem, który trafił do pracy na kolei po 4-miesięcznym przeszkoleniu, mają przetransportować z fabryki cynku 20 wagonów. Tymczasem na stacji rozrządowej w Fuller Yard kolejarze przestawiają pociąg towarowy na inny tor. Jeden z mężczyzn popełnia kilka błędów, w wyniku których 39 wagonów z lokomotywą i z 23 tys. litrów paliwa bez maszynisty rusza przed siebie. Jeżeli skład wykolei się, nastąpi katastrofa ekologiczna. Na kursie kolizyjnym jest pociąg prowadzony przez Barnesa i Colsona.

"Niepowstrzymany" - Polsat, godz. 20:00

Joey Jones jest weteranem wojny w Afganistanie, któremu grozi sąd wojskowy. Mężczyzna zaszywa się w ciemnych zaułkach Londynu i żyje jako bezdomny. Chce zapomnieć o przeszłości i próbuje trzymać się z dala od kłopotów. Pewnej nocy zostaje napadnięty i pobity przez grupę bandytów, a wtedy nieoczekiwanie pojawia się okazja, by przybrać zupełnie nową tożsamość. W znalezieniu pracy i wyjściu na prostą pomaga mu siostra zakonna. Jednak przeszłość może wrócić jak echo.

"Koliber" - TV Puls, godz. 20:00

Podczas walk na Pacyfiku Amerykanie wykorzystują Indian z plemienia Navajo jako szyfrantów. Ich język jest podstawą niezrozumiałego dla Japończyków kodu, a szyfranci to żywe maszyny kodujące. Oficer Joe Enders ma ochraniać jednego z Indian. Bezwzględny żołnierz piechoty morskiej ma za sobą traumatyczne przeżycia - poświęcił oddział, by wykonać rozkaz utrzymania placówki. Towarzysząc szyfrantowi Benowi Yahzee, ma za wszelką cenę strzec tajemnicy kodu. Oznacza to, że w razie dostania się w ręce wroga Ben musi zginąć.

"Szyfry wojny" - Stopklatka, godz. 20:00

Ania wciąż się buntuje i jest w konflikcie z niemal całą rodziną, a Marta i Andrzej czują się przez to naprawdę bezradni. Do kancelarii Budzyńskiego zagląda mecenas Julia Malicka, która okazuje się jego dawną koleżanką. Werner kolejny raz spotyka się z wróżką Elwirą. Tymczasem Kamil odkrywa, że Anita pozwoliła na spotkanie Poli z matką i ostro się z ukochaną sprzecza. A dziewczyna zaczyna przez to wątpić, czy ich dalszy związek ma sens.

"M jak miłość” odcinek 1649. - TVP 2, godz. 20:55

Film dokumentalny o Aung San Suu Kyi, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, ale też jednej z najbardziej tajemniczych postaci naszych czasów. Niegdyś podziwiano ją za walkę o prawa człowieka. W jaki sposób znana aktywistka stała się światowym pariasem? Kiedy została zwolniona po 15 latach aresztu domowego w Birmie, okrzyknięto ją ikoną demokracji. Dziesięć lat później zostaje skazana za współudział w brutalnych okrucieństwach. Dokument, zawierający wywiady z osobami, które ją dobrze znały, przedstawia wydarzenia, jakie ukształtowały jej reputację w ciągu ostatniej dekady. 1 lutego 2021 r. została aresztowana podczas wojskowego zamachu stanu. Armia Mjanmy twierdzi, że wybuch przemocy w 2017 roku wywołała ekstremistyczna grupa terrorystyczna. W 2019 roku przed międzynarodowym trybunałem sprawiedliwości oskarżono Birmę o ludobójstwo. Aung San Suu Kyi zdecydowała się publicznie bronić wojska, pomimo że nie miała takiego obowiązku. Ta historia dotyczy również nas. Może Aung San Suu Kyi wcale się nie zmieniła i pozostaje konsekwentna, a to my nie w pełni ją rozumieliśmy. Dlatego nie powinniśmy kreować istoty ludzkiej na ikonę.

"Birma. Aung San Suu Kyi - upadek legendy” TVP1, godz. 22:45

Twórcy przedstawiają ostatni dramat Stanisława Wyspiańskiego dotyczący polemiki z mitem romantycznym, odrodzenia ojczyzny poprzez ofiarę, cierpienie i śmierć. Autor przywoływał Konrada, głównego bohatera "Dziadów", aby ten dokonał długo wypatrywanego, żarliwie wymodlonego przez pokolenia Polaków odrodzenia zniewolonej i podzielonej ojczyzny mocą słowa poetyckiego i ogromem poniesionej ofiary.

Kwiaty polskie - TVP1, godz. 21:15

W świecie zniszczonym wojną atomową wszyscy cierpią na brak benzyny. Były policjant Max, przemierza Australię w poszukiwaniu paliwa. W trakcie wędrówki poznaje pilota, który prowadzi go do ocalałej rafinerii. Okazuje się, że jest ona celem ataków bandy dowodzonej przez niejakiego Humungusa. Max przyłącza się do obrońców rafinerii.

"Mad Max II: wojownik szos" - TVN Fabuła, godz. 22:00

