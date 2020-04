"Co mi panie dasz" w aranżacji Adama Sztaby i w wykonaniu 700 artystów podbija sieć!

W środę, 29 kwietnia w serwisie YouTube pojawił się hit Bajmu "Co mi panie dasz" w zupełnie nowej odsłonie. Adam Sztaba wraz z ponad 700 artystami przearanżował dobrze wszystkim znany utwór. Dyrygent zaprosił do współpracy różnych muzyków: od amatorów po profesjonalistów, od nieznanych po największe gwiazdy. Jak sam przyznał na Facebooku:

Pomysłodawczynią projektu była żona Adama Sztaby, co dyrygent podkreślił w swoim wpisie.

Mógłbym przytoczyć długą opowieść o tym, jak to się rodziło: od pomysłu mej Żony, poprzez znalezienie nawiązującego do dziś utworu, wybór aranżu zarówno dla skrzypków, oboistów jak i rockowych gitarzystów, aż po nerwowe złapanie się za głowę z racji ogromnej skali zjawiska przemieszane z dziecięcą radością odkrywania czegoś nowego.

W rozmowie z Plejadą Adam Sztaba przyznał, że to wszystko udało się dzięki kwarantannie. W innym wypadku przepełnione kalendarze gwiazd nie pozwoliłyby na zrealizowanie tak szalonego pomysłu.

Była to tytaniczna robota, ale dziś wiemy, że było warto. Gdyby nie kwarantanna to pewnie ten projekt nigdy by nie powstał, bo każdy z artystów byłby zajęty swoimi zadaniami. Od pomysłu, po efekt końcowy zajęło nam to trzy tygodnie. Dziękuję każdemu, kto dołożył do tego swoje dźwięki.