"Co robimy w zamknięciu". Jak zerwać z chłopakiem przez kamerę internetową? Tomasz Włosok i Agata Różycka w polskim serialu nagrywanym w domach aktorów!

Punkt wyjścia jest prosty - ona chce się z nim rozstać, on niczego złego nie przeczuwa. Z powodu pandemii nie mają szansy zobaczyć się na żywo, więc jak zerwać z chłopakiem przez kamerę internetową? Tak zaczyna się nowy polski internetowy serial "Co robimy w zamknięciu"!

"Co robimy w zamknięciu" to serial internetowy opowiadający historię młodych ludzi, którzy – odcięci od świata z powodu pandemii – starają się zdalnie załatwić to, czego nie udało się im zrobić przed zamknięciem.

Młodzi twórcy zamiast bezproduktywnie siedzieć w domach, postanowili wziąć sprawy we własne ręce i nakręcić produkcję osadzoną w trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa. Przepis na realizację jest prosty. Aktorzy grają w zajmowanych przez siebie mieszkaniach, w swoich ubraniach, mając do dyspozycji jedynie swój talent oraz kamerę internetową. Jak wyszło? Świetnie! Najlepszym tego dowodem są dwa pierwsze odcinki "Co robimy w zamknięciu", które intrygują do tego stopnia, że nie sposób nie czekać na kolejne epizody.

Wiktoria Gąsiewska i Filip Gurłacz w pierwszym telewizyjnym serialu nagrywanym z domów! Premiera w TVP2!Zobacz więcej

Gwiazdami "Co robimy w zamknięciu" są Agata Różycka oraz Tomasz Włosok. Ponadto na ekranie pojawią się Malwina Buss, Weronika Łukaszewska oraz Jagoda Włosok. Na swoją premierę właśnie czeka 3. odcinek "Co robimy w zamknięciu", w którym do obsady dołączy Jowita Budnik.

Za reżyserię "Co robimy w zamknięciu" odpowiada Ireneusz Grzyb, a produkcją zajęły się Maria Gołoś oraz Monika Matuszewska.