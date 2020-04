"Coachella: 20 Years in the Desert". Dokument o popularnym amerykańskim festiwalu za darmo na YouTube!

W piątek, 10 kwietnia, na YouTube zadebiutuje dokument YouTube Originals – "Coachella: 20 Years in the Desert" ("Coachella: 20 lat na pustyni"). Produkcja opowiada historię amerykańskiego festiwalu od momentu powstania aż do 2019 roku.

"Coachella: 20 Years in the Desert" za darmo na YouTube! Ze względu na panującą na świecie sytuację, fani muzyki nie mogą przybyć jak zawsze w kwietniu na Pustynię Colorado. Dlatego magia tego wyjątkowego wydarzenia pojawi się u nich w domach. Premiera filmu "Coachella: 20 Years in the Desert" odbędzie się w tym samym momencie, w którym otworzyłyby się bramy festiwalu – 10 kwietnia o godzinie 12:00 p.m. PT (21:00 czasu środkowoeuropejskiego). Dokument "Coachella: 20 Years in the Desert" odkrywa przed widzami po raz pierwszy dzieje dwóch dekad produkcji wydarzenia: historie niezapomnianych występów oraz opowieści zza kulis, które ukształtowały ten kultowy festiwal muzyczny. Film daje niepowtarzalną okazję przyjrzenia się barwnym początkom Coachelli i prezentuje nigdy dotąd nie publikowane wywiady i nagrania z koncertów najważniejszych artystów, takich jak m.in. Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, BLACKPINK, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Jane's Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby czy Radiohead. Dokument będzie dostępny bezpłatnie na YouTube dla wszystkich. Źródło: Cover Video/x-news