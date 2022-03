"CODA". Najlepszy oscarowy film dostępny na Apple TV+. Czy warto dla niego wykupować subskrypcję na platformie?

Z 27 na 28 marca odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscarów. To było historyczne wydarzenie z kilku powodów, a jednym z nich jest z pewnością film, który zwyciężył w głównej kategorii. "CODA" to pierwsza produkcja platformy streamingowej nagrodzona Oscarem w kategorii "Najlepszy film". Co jeszcze można obejrzeć na Apple TV+?

Najlepszy oscarowy film dostępny na Apple TV+. Czy warto wykupować subskrypcję platformy streamingowej?

Film "CODA" to tegoroczny zwycięzca Amerykańskiej Akademii Filmowej - zdobył trzy Oscary: Troy Kotsur został najlepszym aktorem drugoplanowym, Sian Heder, która jest także reżyserką filmu, odebrała nagrodę za scenariusz adaptowany, wreszcie został wybrany najlepszym filmem roku 2022. Ta ostatnia nagroda powędrowała na ręce producenta, którym była platforma Apple TV+.

To pierwszy raz w historii Oscarów, gdy w kategorii "Najlepszy film" zwycięża produkcja platformy streamingowej. To też spore zaskoczenie - "czarnym koniem" tego wyścigu był zdecydowanie Netflix, który produkował poszczególne filmy, mając na uwadze te prestiżowe nagrody. Jednak streamingowy gigant statuetki w tej kategorii nie dostał ani za "Romę" Alfonso Cuaróna z 2018 roku (meksykańska produkcja została wybrana najlepszym filmem nieanglojęzycznym), ani za tegoroczne "Psie pazury", które otrzymały aż 12 nominacji, ale tylko jedną nagrodę. Ostatecznie film "CODA" był nominowany w trzech kategoriach i we wszystkich trzech zwyciężył.

"CODA" to remake francusko-belgijskiej produkcji "Rozumiemy się bez słów", która zdobyła ogromną popularność we Francji. Film opowiada o Ruby, która jest jedyną słyszącą osobą w swojej rodzinie. 17-latka zostaje postawiona przed wyborem między pozostaniem w bezpiecznym gronie rodziny, której pomaga w prowadzeniu interesu, a sięgnięciem po swoje marzenia związane ze śpiewem. W niesłyszących członków rodziny głównej bohaterki wcielili się naprawdę niesłyszący aktorzy. W rolach głównych występują Emilia Jones ("Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach", "Jeden dzień"), Eugenio Derbez ("I że ci nie odpuszczę", "Geostorm"), Troy Kotsur ("Numer 23" "Universal Signs"), Marlee Matlin ("Dzieci gorszego Boga", "Gdzie diabeł mówi dobranoc") i Ferdia Walsh-Peelo ("Wikingowie", "Młodzi przebojowi"). Tytuł filmu nawiązuje do skrótu sformułowania "Child of Deaf Adults", które oznacza dziecko głuchych dorosłych.

To wyjątkowa sytuacja, w której najlepszy według Akademii film można obejrzeć w domu, na platformie streamingowej. Subskrypcja Apple TV+ kosztuje 24,99zł miesięcznie, bezpłatny okres próbny obejmuje pierwsze 7 dni subskrypcji. Kto zdecyduje się na wykupienie dostępu do tej platformy dla oscarowego zwycięzcy, dostanie też dostęp do wielu produkcji oryginalnych dostępnych tylko w Apple TV+. Wśród nich jest japoński serial "Pachinko" czy "We Crashed. Upadek start upu" z Jaredem Leto i Anne Hathaway. W ofercie można znaleźć inny film nominowany w tym roku do Oscarów, "Tragedia Makbeta" z Denzelem Washingtonem i Frances McDormand. Wkrótce premierę będzie miał szpiegowski serial komediowy z Garym Oldmanem w roli głównej, "Kulawe konie", a także feministyczny Ryk", którego producentką wykonawczą jest Nicole Kidman.

