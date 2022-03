"Córka". Dagmara Domińczyk robi zawrotną karierę w USA. Wiedzieliście, że jest córką działacza "Solidarności" i żoną znanego aktora?

Polskie aktorki od lat próbują przebić się w Hollywood, jednak z różnym skutkiem. Dagmarze Domińczyk udało się odnieść sukces za granicą. Urodzona w Kielcach aktorka zagrała w głośnym serialu HBO pt. "Sukcesja", a teraz wystąpiła u boku Olivii Colman i Dakoty Johnson w filmie Netfliksa pt. "Córka". Kim jest Dagmara Domińczyk? Gdzie jeszcze zagrała?

Dagmara Domińczyk - kim jest?

Dagmara Domińczyk urodziła się 17 lipca 1976 w Kielcach. Jej ojcem jest Mirosław Mikołaj Domińczyk, działacz świętokrzyskiej "Solidarności", który w 1981 roku został internowany. Dagmara Domińczyk miała wtedy pięć lat. -Pamiętam to, jak dziś. Dobijali się do drzwi, płakałam. Mama miała niebieską koszulę nocną w kwiatuszki, padał śnieg. Tamta chwila zdeterminowała nasze dalsze losy. Nigdy nie zapomnę tego momentu. Nie zapomnę, o co walczył tata - wyznała aktorka w rozmowie z "Vogue Polska". Po wyjściu na wolność, Mirosław Mikołaj Domińczyk wraz z rodziną musiał opuścić kraj. Dagmara Domińczyk z młodszymi siostrami - Mariką i Weroniką - wychowywała się w Stanach Zjednoczonych.

Dagmara Domińczyk kariera. Gdzie zagrała?

Swoją karierę aktorską rozpoczęła na Broadwayu, gdzie w 1998 roku zadebiutowała w sztuce "Closer". W 2002 roku wcieliła się w ukochaną ukochaną Dantesa w filmie "Hrabia Monte Christo". Rola Mercedes przyniosła jej duży rozgłos i umożliwiła dalszy rozwój w Hollywood. Polka wystąpiła także w "Imigrantce", w którym u boku Marion Cotillard wcieliła się w postać Belvy oraz "Asystentce" wyreżyserowanej przez Kitty Green. W 2014 roku mogliśmy ją oglądać w polskiej produkcji "Jack Strong", opowiadającej o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, tajnym współpracowniku CIA, w której zagrał także jej mąż, Patrick Wilson.

Dagmara Domińczyk - "Sukcesja" i "Córka"

W 2021 roku odbyła się premiera 3. sezonu "Sukcesji", w którym Dagmara Domińczyk zagrała Karolinę, szefową PR-u w firmie Waystar Royco. 4 marca 2022 roku do kin trafił kolejny film z jej udziałem. "Córka" to reżyserski debiut Maggie Gyllenhaal na podstawie powieści Eleny Ferrante. Polka wykreowała w nim wyrazistą postać ciężarnej Callie, jednej z członkiń mafijnej rodziny.

Dagmara Domińczyk prywatnie

Prywatnie aktorka już od 17 lat jest żoną znanego amerykańskiego aktora Patricka Wilsona. Para doczekała się dwóch synów.

Czasami w polskich gazetach piszą, że poznaliśmy się z Patrickiem na planie w Hollywood, ale to nieprawda. Poznałam go na studiach teatralnych, miałam może z 18 lat. Nie było tak, że uwiodłam gwiazdora. Mąż ma bardzo, bardzo dobrą karierę, zarabia. Mogłabym siedzieć w domu z dziećmi i być mamą, bo to jest też moja pasja. W tym momencie w życiu mam komfort. Nie muszę pędzić, ścigać byle jakiej pracy, żeby zarobić dolara. I’m very lucky. Mam wybór i wybieram pracę z ludźmi, którzy mnie inspirują, którzy są fajni, normalni, mają grunt pod nogami. Żadnej pretensji. Jak dostaję scenariusz, to od razu patrzę, kto jest związany z tym filmem. Ważniejsze niż to, czy rola jest wielka czy mała, są ludzie, którzy chcą tę historię opowiedzieć - opowiadała w rozmowie z "Vogue Polska".

Dagmara Domińczyk w serialu HBO Max pt. "We Own This City"

Dagmara Domińczyk to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu na HBO Max zadebiutuje kolejny serial z jej udziałem. "We Own This City" to nowy projekt twórców słynnego "Prawa ulicy". Serial pokaże moralny upadek policjantów z Baltimore. Dagmara Domińczyk zagrała w nim agentkę FBI, która prowadzi śledztwo w sprawie skorumpowanych funkcjonariuszy.

