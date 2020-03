Córka Kasi Kowalskiej, Ola, ma koronawirusa! Wokalistka zwróciła się z dramatycznym apelem do młodych ludzi

Dramatyczny apel Kasi Kowalskiej! Córka wokalistki, Ola Kowalska, ma koronawirusa i przebywa w jednym z brytyjskich szpitali. Zdruzgotana matka młodej dziewczyny prosi, aby pozostać w domu.

Córka Kasi Kowalskiej ma koronawirusa

Kasia Kowalska opublikowała w mediach społecznościowych przejmujące wideo, w którym informuje o tym, że jej 23-letnia córka Ola ma koronawirusa. Młoda dziewczyna jest hospitalizowana w jednym z brytyjskich szpitali. Lekarze zapytali Kasię Kowalską, czy wyraża zgodę na intubację córki.

Książę Karol zarażony koronawirusem! Jak się czuje następca brytyjskiego tronu?Zobacz więcej

Ola Kowalska mieszka i studiuje w Wielkiej Brytanii. Tam też zaraziła się koronawirusem i trafiła do szpitala. Kasia Kowalska z trudem wyznała, co się dzieje i zaapelowała do młodych ludzi, aby nie bagatelizowali próśb o to, aby ne wychodzić z domów.

Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu i czy naprawdę to jest konieczne. Zainspirował mnie do nagrania tego filmiku jeden z lekarzy, z którymi rozmawiałam. Powiedział: "Niech pani przemówi do rozumu młodym ludziom, bo oni sobie nie zdają sprawy, co się dzieje". Więc... Nie wiem, nie potrafię płakać, choć dzisiaj wiele godzin wypłakałam. Ale, kochani, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, zostańcie w domu. Pozdrawiam serdecznie.

Kasia zablokowała możliwość komentarzy pod wideo. Mimo to, wielu Internautów wysyła już słowa wsparcia dla wokalistki. Oby Ola szybko wróciła do zdrowia.

Dominika Kulczyk i Lewandowscy przekazują miliony, a Ewa Minge szyje maseczki. Kto jeszcze walczy z koronawirusem?Zobacz więcej

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news