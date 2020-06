"Creepshow". Zwiastun nowego serialu grozy od twórcy "The Walking Dead"! Tak strasznie jeszcze nie było?

Już w czerwcu na AMC swoją premierę będzie mieć nowy serialowy horror, który mrozi krew w żyłach. Jego twórcą jest Greg Nicotero, wcześniej odpowiedzialny za "The Walking Dead" i "Fear The Walking Dead". Mamy już zwiastun "Creepshow"! Zobacz koniecznie!

Polska premiera "Creepshow" – serialowej antologii utrzymanej w klimacie horroru będzie mieć miejsce 22 czerwca o godz. 22:00, nowe odcinki będą emitowane w każdy poniedziałek o tej samej porze na antenie AMC Polska. Na antologię składa się dwanaście mrożących krew w żyłach opowieści, przedstawionych w dwunastu półgodzinnych odcinkach. Nawiedzone domki dla lalek, wilkołaki, mordercze gobliny, nikczemne dzieciaki w przebraniach podczas Halloween, zmarli oraz przypadki medycznych cudów – to tylko mały przedsmak tego, czego można się spodziewać. Nigdy nie wiadomo, co czai się na kolejnej stronie...

Producentem wykonawczym serii jest showrunner Greg Nicotero ("The Walking Dead", "Fear the Walking Dead"). "Creepshow" powstał na podstawie kultowego filmu z 1982 roku, do którego scenariusz napisał Stephen King, a za reżyserię odpowiadał George A. Romero.

