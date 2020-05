CucChallenge. Aleksandra Domańska krytykuje akcję, w której udział wzięły m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Julia Wieniawa

Niedawno w mediach społecznościowych pojawił się film, na którym popularne osoby z polskiego show biznesu udają, że otrzymują cios, po czym sami odwdzięczają się tym samym. Został on opatrzony hashtagiem #CucChallenge, a udział w nim wzięli m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Julia Wieniawa, Marcelina Zawadzka, Klaudia Halejcio, Patricia Kazadi i Rafał Maślak. Pod postem z nagraniem, Barbara Kurdej-Szatan napisała, że akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy domowej.

Po publikacji w sieci zawrzało. Pojawiło się mnóstwo komentarzy wskazujących, że łączenie takiej "zabawy" z poważnym problemem jest nie na miejscu. Nowy internetowy challenge skomentowała też Aleksandra Domańska, która słynie z tego, że nie boi się wyrażać swoich myśli wprost.

Aż nie mogę mówić... Właśnie zobaczyłam nowy challenge. Nie wiem, jak się to wymawia. Wiecie co, wow… Może niektórzy powinni sobie zrobić detoks od Instagrama. Serio serio, nooo, tak, polecam wam, co poniektórym, odłożyć telefony i zacząć myśleć w realu.